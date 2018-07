Facebook Aplicativo lançado no ano passado, Lifestage conectava adolescentes em linguagem similar à do Snapchat

A busca de Mark Zuckerberg por um aplicativo que desbanque o rival Snapchat está cada vez mais intensa. Depois de implementar no Instagram um recurso de fotos e vídeos que somem após 24 horas, o Facebook lançou um aplicativo muito parecido com o Snapchat, o Lifestage. Com ele, a pessoa pode gravar vídeos sobre o que quiser e postar na rede. O diferencial, no entanto, é curioso: apenas menores de 21 anos e que estejam com matrícula em alguma escola podem fazer parte da rede social.

A ideia do app, que foi criado por um funcionário do Facebook de 19 anos, é conectar pessoas de uma mesma escola. "O Lifestage é feito para as pessoas mostrarem aos outros quem eles são e conhecer novas pessoas da comunidade escolar",disse o criador do app, Michael Sayman, em uma postagem em sua página no Facebook.

"Em 2004, Facebook era todo sobre 'quem eu sou'. Eu podia postar meu status de relacionamento. Eu podia compartilhar qual a minha música favorita. E era tudo sobre me expressar", explicou o jovem, em sua postagem. "Hoje, o Facebook cresceu e se transformou em algo maior, e nós vimos a oportunidade de explorar o conceito 'quem sou eu' mais uma vez, mas para a geração Z em 2016."

Atualmente, o aplicativo está disponível apenas nos Estados Unidos para o sistema operacional iOS. Ainda não há previsão de quando ele irá chegar ao Brasil.

Uso. Para usar o aplicativo, uma série de "desafios" devem ser cumpridos. Em um primeiro momento, o usuário tem que falar sua idade e, se for menor de 21 anos, seu cadastro é barrado. Em seguida, a pessoa tem que indicar em qual escola ela estuda para criar o vínculo com amigos de lá. Depois disso, o usuário tem que começar a fazer alguns vídeos para se acostumar com a plataforma. O sistema pede, por exemplo, para que seja feita um vídeo do rosto da pessoa e outro de uma coisa que o usuário não gosta.

A explicação destes tipos de vídeos estão após o usuário entrar na interface, onde é visível um menu com diversas categorias de vídeos: gosto, não gosto, música, escola. A pessoa, então, irá enviar os vídeos que produzir para cada uma das categorias. Se o adolescente gravar algo que não gosta, posta na categoria correspondente. Se grava o vídeo de um show, é só postar na categoria música.

Muitos especialistas em redes sociais nos Estados Unidos estão considerando o aplicativo confuso e difícil de usar. Na App Store, usuários também reclamam: "confuso" e "estranho" são adjetivos frequentes para classificar o aplicativo.

Segurança. Um dos principais problemas apontado por especialistas é a falta de segurança do aplicativo. Ao contrário do Snapchat, onde só os amigos podem ver suas postagens, o Lifestage é público. Qualquer um que entrar na conta da pessoa poderá ver os vídeos que foram postados por elas e, até mesmo, qual escola estuda.

Entretanto, o grande problema é a idade: é muito fácil mentir e falar que a pessoa tem menos de 21 anos. Afinal, o aplicativo tem apenas o número do celular como vínculo — ele não pede o Facebook, curiosamente.

"Não podemos confirmar que as pessoas que dizem que vão à uma certa escola realmente estudam lá. Todos os vídeos que você subir no app são de conteúdo público", diz o aplicativo, logo na tela inicial de cadastro.