AFP

Penelope Green

The New York Times

Para Kate Sokoloff, estrategista de marcas de Portland, no Oregon, o que apareceu no Facebook após o término da relação com seu namorado de três anos foi como “um soco emocional”, explicou ela. “Nem 15 minutos depois que terminamos, quatro anos atrás, e provavelmente quando ele ainda estava estacionado na frente da minha casa, ele mudou seu status para solteiro.”

Leia também:

Novo aplicativo forma casais de acordo com compatibilidade dos signos

Site de relacionamentos Badoo anuncia compra do aplicativo Lulu

Isso significou que todos os amigos de Facebook do casal, incluindo os filhos adolescentes de Kate, seriam notificados instantaneamente. “Não houve como esconder nem tempo para chorar sozinha”, contou Kate, hoje com 55 anos.

Ela mandou mensagens para os amigos, pedindo que removessem todas as fotos dela e do antigo namorado de seus álbuns da rede social, mas se lembra de desejar “que houvesse um aspirador de Facebook que pudesse sugar todos os traços do relacionamento da internet. Principalmente fotos. Na verdade, algumas apareceram para mim ontem”.

Essa ferramenta existe desde novembro como parte de um kit que a rede social projetou para administrar e fazer curadoria do arquivo digital, que cresce a cada relacionamento. É como limpar o armário, explica Kelly Winters, gerente de produto do que o Facebook chama de “Equipe Compaixão”, um esquadrão formado por gerentes de produtos, designers, engenheiros, pesquisadores, cientistas sociais e psicólogos. “Você não quer deixar por aí nada que não cause alegria”, afirma ela, ecoando o mantra de Marie Kondo, a guru japonesa de quem quer se livrar das tralhas.

Três milhões de usuários já usaram algum aspecto do fluxo de término, como é chamado, escolhendo diminuir o que veem sobre um ex daqui para frente e, da mesma maneira, esconder suas próprias mensagens, o que pode facilmente ser revertido se o futuro trouxer uma nova mudança nas coisas do coração ou amenizar a dor.

Desfazer a ferramenta aspirador (para usar as palavras de Kate Sokoloff para a façanha da engenharia que utiliza o que é conhecido como computação distribuída para desmarcar centenas ou milhares de imagens que não causam mais alegria) é mais trabalhoso.

Confusão. Não é novidade que as redes sociais, em cujo ambiente existe mais de 1,5 bilhão de pessoas, são um espaço complexo e algumas vezes confuso. Navegar por suas regras e caminhos sempre em evolução requer a nuance e a habilidade de uma heroína de Jane Austen, assim como a casca grossa de um político.

A Equipe Compaixão está dedicada a fazer com que as interações do Facebook sejam mais humanas e entre humanos.

Kelly Winters e seus colegas desenvolveram ferramentas para ajudar com as decisões sociais, a intimidação, a agressão on-line (ou o que é percebido como agressão), os distúrbios alimentares e questões particulares de alunos do ensino médio, trabalhando com o Centro de Ciências do Bem Maior da Universidade da Califórnia, em Berkeley, o Centro para Inteligência Emocional de Yale e outros parceiros acadêmicos.

Novos projetos vão ajudar a identificar ideias suicidas em mensagens de amigos e oferecer ajuda conectando recursos para prevenção do suicídio. Existe uma equipe trabalhando em como lidar com os perfis do Facebook depois que uma pessoa morre; outro grupo criou checagens de segurança, para que amigos e familiares possam se comunicar rapidamente no caso de um desastre.

Em uma terça-feira de fevereiro, no campus do Facebook em Menlo Park, na Califórnia, Kelly, o psicólogo clínico Gregory Wells, o engenheiro Dan Muriello e a designer de produtos Emily Albert estavam reunidos em uma sala de conferência chamada “Outlook Not Syncing” para explicar como o fluxo de término nasceu.

Emily, uma animada jovem de 25 anos que foi treinada como bailarina clássica antes de entrar para a Escola de Design de Rhode Island, descreveu sua luta com a herança digital de um antigo namorado da faculdade.

“Ficava vendo uma mensagem atrás da outra. Experimentando essa coisa que muitos dos meus amigos viveram, quando é quase impossível se separar enquanto você está tão amarrado digitalmente. Em um movimento catártico para ter mais poder, pensei: E se o Facebook tentasse resolver isso?”

Uma noite, no ônibus da empresa que a levava para casa em San Francisco, lançou a ideia em que vinha trabalhando para minimizar esse problema. Como desenlaçar digitalmente sem escolher a “opção nuclear” de deixar de ser amigo ou bloquear a pessoa? Houve muito estímulo, conta ela. “Coração partido é um problema muito comum por aqui.”

Relação. Existem estudos que examinam os relacionamentos entre estilos de vínculo e uma tendência à vigilância digital no Facebook depois do término de um namoro. Algumas pesquisas mostram uma correlação entre essa vigilância digital – chamada de perseguição no Facebook – e o que é conhecido como invasão de relacionamento obsessivo, ou a busca pela intimidade com alguém que não a quer.

Um término tem estágios de agressividade, afirma Morgan Smith, de 18 anos, que está no primeiro ano da Universidade Northwestern.

“Se você bloqueia seu ex em todas as plataformas, é um 10 na escala. Se eu deixo de ser amiga do meu ex no Facebook, também é uma energia muito negativa da minha parte. Quero deixar uma abertura educada para o futuro. Não quero ver o que você faz todos os dias da sua vida” – como no Snapchat, por exemplo – “mas se você for aceito para um programa de estudos no exterior ou virar presidente da classe, gostaria de dar os parabéns. O Facebook é como um documento de longo prazo da sua vida”.

Encontrar o tom certo foi uma grande parte do processo de design, conta Emily, e a linguagem se tornou crucial para montar um kit de ferramentas que fosse flexível o suficiente para lidar com o rompimento entre uma garota de 14 anos e o namorado de quatro semanas e entre casais de muitos anos com filhos.

Também tinha que ser neutro, não familiar, e de maneira nenhuma encorajador. “Se os designers são responsáveis pela surpresa e pela alegria, o que significa fazer projetos para aspectos da vida que são dolorosos?”, pergunta ela.

A linguagem do Facebook não é poesia lírica, longe disso, mas resolve o problema. Se você conseguir encontrar o fluxo de rompimento (não é fácil nesse momento; ele está disponível apenas no celular e só nos Estados Unidos), vai descobrir, como descreveu Kelly, uma variedade de opções.

“Dê um tempo. Aqui estão algumas mudanças que podem ajudar. Não vamos notificar Taylor de quaisquer mudanças que você fez. Veja menos Taylor. Veja Taylor no Facebook apenas se você visitar seu perfil.” E assim vai. Grande parte da linguagem é a de um manual de instruções – “Ative a aprovação das marcações nas mensagens e fotos em que você estiver marcado” –, mas no final há um quê de autoajuda: “Procure pessoas em quem você confia para ter apoio. Mantenha-se ativo…”

Em seu último livro, Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age, Sherry Turkle explora, como ela diz, “como a tecnologia nos faz esquecer o que sabemos sobre a vida”.

Sherry, diretora da Iniciativa de Tecnologia e do Ser do MIT, e há tempos observadora de como as pessoas interagem com as máquinas, relembra uma apresentação nos “primeiros dias da internet das coisas, de como podemos usar essa nova maneira de animar nosso mundo”.

Era um aplicativo de celular que mostrava à pessoa como ir ao, digamos, Starbucks, sem passar por ex-amores que poderiam estar por ali, ou na verdade qualquer pessoa que tivesse sido marcada como “a evitar”. Dessa maneira, Sherry conta, você poderia desfrutar de um passeio livre de fricções no caminho para tomar seu frappuccino.

A noção de “livre de fricções” ainda a perturba. “Talvez você não deva esquecer por um ano”, diz ela, ao mesmo tempo em que percebe as bênçãos das ferramentas de término de relacionamento do Facebook. “Estava pensando em pessoas que leem compulsivamente diários e cartas de amor antigas, olham velhos álbuns de casamento e fotografias e depois escrevem poesias, contos e romances.” Fazer arte, em outras palavras, depois de marinar no ensopado do passado.

“Não quero dizer que o Facebook não deveria tornar mais fácil clicar naquele botão para evitar algumas memórias dolorosas. Mas a razão pela qual lemos aquelas antigas cartas de amor é que estamos tentando resolver nosso passado. Acho que temos que reconhecer a humanidade desse processo e ter compaixão por nós mesmos. A vida precisa ser complicada.”