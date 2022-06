Divulgação Facebook lança loja de roupas de grife no metaverso

A Meta, dona do Facebook, está abrindo uma loja de roupas digitais onde os usuários podem comprar roupas de grife para seus avatares, disse o presidente-executivo da companhia, Mark Zuckerberg, nesta sexta-feira, 17.

As marcas de moda iniciais que participarão do lançamento da loja serão Balenciaga, Prada e Thom Browne, mas a Meta quer tornar a loja um mercado aberto em que desenvolvedores possam criar e vender roupas, disse Zuckerberg.

Um representante da Meta afirmou que os acessórios custarão entre US$ 2,99 e US$ 8,99, muito menos do que vestuário real vendido por essas marcas. Uma bolsa da Prada, por exemplo, é vendida por US$ 10,7 mil

O avatar surgiu como forma da Meta conectar a identidade dos usuários em todos os seus serviços, como Facebook, Instagram e outros. A ideia da companhia é construir um metaverso, um mundo imersivo de mundo digitais interconectados. Usuários dos óculos de realidade virtual da empresa jogam, fazem aulas de exércicios e participam de chamadas por meio de avatares - as roupas, porém, estarão disponíveis apenas no Facebook, no Instagram e no Messenger.

A empresa redesenhou os avatares no ano passado para que sejam mais expressivos e tridimencionais e os tornou disponíveis no ano passado para Facebook, no Instagram e no Messenger.