O Facebook lançou uma versão simplificada do seu popular aplicativo Messenger para mercados emergentes nesta segunda-feira, 3, conforme busca expandir sua presença internacional. O Messenger Lite, que utiliza menos dados e é projetado para trabalhar em áreas com conexões de internet mais lentas, será lançado no Quênia, Tunísia, Malásia, Sri Lanka e Venezuela. O Facebook disse ainda que vai se expandir para outros países nos próximos meses.

O Facebook está saturado em mercados ocidentais, incluindo a América do Norte e Europa, e ajustou o seu foco em países em desenvolvimento, em parte com o lançamento de versões "lite" de seu principal aplicativo do Facebook e agora o Messenger, que têm menos recursos do que os principais aplicativos.

Os usuários com telefones Android ainda poderão usar os recursos centrais do Messenger, incluindo a capacidade de enviar mensagens de texto, fotos e links, mas não serão capazes de fazer chamadas de vídeo ou de voz ou fazer pagamentos.

"Queremos garantir que os produtos de Messenger sejam verdadeiramente para todos", disse David Marcus, diretor do Messenger, em uma entrevista.

O Facebook também oferece uma versão reduzida (pared-down) da internet em mais de 30 países, chamada Free Basics, para conectar à internet pessoas que não têm uma conexão confiável.