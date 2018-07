Reuters Facebook Messenger agora tem versão para crianças: curtiu?

O aplicativo de mensagens Facebook Messenger anunciou na quarta-feira, 12, que alcançou 1,2 bilhão de usuários no mundo. Agora, o serviço de mensagens possui o mesmo número de usuários que o aplicativo de mensagens Whatsapp e o dobro do Instagram -- ambos os aplicativos são de propriedade do Facebook.

Apesar das críticas iniciais do público, que resistia a baixar um segundo aplicativo para mandar mensagens no Facebook, o Messenger cresceu rápido. Em 2014, quando a rede social anunciou a separação do serviço de mensagens em outro aplicativo, cerca de 500 milhões de pessoas usavam o serviço.

O aplicativo recebeu recursos adicionais com o passar dos anos. Hoje, é possível fazer chamadas de vídeo, voz, enviar fotos, figurinhas e até mesmo publicar conteúdo no formato de Stories (imagens que somem após 24 horas). Em outros países, já é possível utilizar o app para transferir dinheiro internacionalmente.