Rede social permite criar vídeos com fotos de amigos em seu aniversário

Como parte das comemorações pelos 12 anos desde a sua criação, o Facebook lançou um novo recurso para usuários criarem vídeos com fotos de seus amigos na rede social.

A empresa celebra o “Dia do Amigo” em seu aniversário. “Convidamos o mundo todo para celebrar e refletir a importância de se conectar”, disse a rede social em um post. O “Dia Internacional da Amizade”, porém, é comemorado oficialmente, desde 2011, em 30 de julho. No Brasil e em alguns países da América Latina, a data é celebrada em 20 de julho.

O vídeo é criado automaticamente a partir da página oficial do recurso. Ele exibe cartões com fotos dos amigos com quem a pessoa mais interagiu e momentos em que estiveram juntos. A animação de um minuto pode ser editada para substituir as fotos, porém apenas uma trilha sonora está disponível.

O vídeo do Dia do Amigo só é criado quando o perfil selecionado já publicou fotos suficientes – caso não haja muitas fotos, o usuário receberá apenas uma saudação personalizada pela rede social.