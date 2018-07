O Facebook At Work, versão da rede social mais popular do mundo para empresas, deve ser finalmente lançado em outubro, de acordo com fontes ligadas à empresa ouvidas pelo site de tecnologia Techcrunch. O site, que já está em testes em alguns países, pretende se tornar um ambiente para interagir com os colegas de trabalho sobre os assuntos relativos à empresa em que trabalham.

Apesar da data de lançamento prevista para outubro, o Facebook At Work está em desenvolvimento desde 2014. A nova plataforma deverá estrear com um sistema de assinatura mensal por usuário ativo, em vez de cobrar tarifas fixas das empresas como era esperado anteriormente. Esse modelo de pagamento individual será um estímulo para que as empresas levem todos seus funcionários para a rede social.

Para estimular o uso, a empresa também pretende firmar parcerias com integradores de softwares para produtividade. A ideia é que a pessoa consiga resolver problemas de seu trabalho dentro da própria plataforma, além de se comunicar com os colegas de empresa. Ainda não foi anunciado o preço que será cobrado pelo Facebook At Work. A data exata de lançamento também não foi definida.