Facebook Novo recurso compartilha eventos nos Stories

O Facebook está testando um novo recurso que permite compartilhar nos Stories os eventos da rede social. A ferramenta já está funcionando nos EUA, no México e no Brasil - por aqui, a empresa acha que a ferramenta vai fazer sucesso no Carnaval.

A ideia é bombar os eventos na rede social, que atualmente são pouco prestigiados por parte dos usuários. Funcionará da seguinte forma: na página do evento, clique em compartilhar e selecione "Story".

Os amigos, então, poderão responder diretamente nos Stories se têm interesse ou se participarão do evento. É possível ver aqui como funciona.

Atualmente, o recurso Stories no Facebook e no Messenger têm combinados 300 milhões de usuários. O recurso não estará presente no Instagram, que também pertence ao Facebook.