REPRODUÇÃO

Nos últimos tempos, o Facebook virou uma verdadeira agenda de aniversários. Além de destacar os aniversariantes de cada dia na linha do tempo, o site também envia notificações para que outros usuários se lembrem da data. Agora, porém, aniversários deverão ficar ainda mais especiais na rede: o Facebook anunciou nesta segunda-feira, 22, que irá permitir o envio de vídeos personalizados a usuários que estiveram comemorando mais um ano de vida.

Leia também:

Facebook cria parceria com operadoras para melhorar redes sem fio

Robôs agregam funções ao WhatsApp

A ideia do recurso, que ainda está em fase de testes para um grupo limitado de perfis, é permitir que os usuários gravem vídeos de si próprios desejando ‘feliz aniversário’ em 15 segundos, no máximo. Segundo o Facebook, será possível colocar efeitos, molduras e até mesmo inserir a canção “Parabéns a você”. Tudo para deixar o vídeo ainda mais personalizado e pessoal.

O recurso para a gravação de vídeos irá aparecer no perfil de aniversariantes dentro do app do Facebook. Ao tocar na mensagem para gravar um vídeo, o aplicativo da rede social será automaticamente redirecionado para a câmera do smartphone.

REPRODUÇÃO

“Queríamos encontrar uma nova maneira para amigos próximos deixarem algo divertido e de maneira mais rápida possível”, diz o gerente de ferramentas do Facebook, Henry Soong. Segundo a empresa, o novo recurso deverá chegar primeiro aos aparelhos da Apple e, em seguida, para os dispositivos Android.