O Facebook está planejando começar a oferecer nos Estados Unidos o Free Basics, polêmico recurso concede acesso gratuito e limitado à internet para pessoas sem condições de pagar pelos planos das operadoras de telefonia. A companhia que gerencia a rede social já estaria conversando com representantes do governo na Casa Branca para dar início ao projeto sem enfrentar resistências no mercado americano.

O objetivo do Free Basics, de acordo com o Facebook, é fornecer meios para que as pessoas mais pobres do mundo consigam acessar a internet sem ter de necessariamente pagar por planos de dados. Entretanto, o acesso do Free Basics é limitado aos serviços gerenciados pela própria empresa e de parceiros, como notícias, procura por vagas de emprego e educação relacionada à saúde.

Após tentativa de ser lançado na Índia, o projeto, no entanto, vem recebendo críticas de algumas organizações sobre a neutralidade de navegação, já que o Facebook se torna controlador de fluxo de informações.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Timothy Karr, que trabalha como diretor estratégico da Free Press, uma organização não-governamental norte americana que luta pela internet livre e aberta, criticou o Free Basics e os possíveis impactos do projeto.

“Eles dizem que é um passo para fazer com que as pessoas se conectem, mas nada está sendo feito para se resolver um dos maiores problemas relacionados à internet livre nos Estados Unidos, que é o da acessibilidade”, disse.

Apesar da controvérsia, o Facebook afirma que mais de 25 milhões de pessoas já estão usando o Free Basics ao redor do mundo. Recentemente, a companhia iniciou atividades em 18 países africanos. Nos Estados Unidos, o serviço seria voltado para a população rural.