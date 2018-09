Eraldo Peres/AP Facebook passa pela maior crise de sua história

A rede social Facebook vai criar uma central de privacidade para usuários do serviço, em um esforço para se adequar a uma nova -- e rígida -- lei de proteção de dados pessoais da União Europeia, que entrará em vigor na região em 25 de maio. Chamada de Regulação Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês), a legislação restringe a forma como as empresas de internet podem coletar, armazenar e usar dados pessoais de cidadãos da União Europeia. Nessa central, a rede social vai divulgar seus princípios de privacidade pela primeira vez, informando os usuários sobre como seus dados são usados pela companhia.

"Nós sabemos que as pessoas usam o Facebook para se conectar, mas nem todo mundo quer compartilhar tudo com todos", afirmou a diretora global de privacidade do Facebook, Erin Egan, por meio do blog oficial. "É importante que vocês (os usuários) tenham escolhas em relação a como seus dados são usados."

A empresa também liberou, pela primeira vez, uma lista com os princípios de privacidade usados para guiar o uso de dados pessoais de seus usuários para fins comerciais. Entre eles, a empresa diz deixar o controle de privacidade na mão dos usuários, ajudá-los a entender como seus dados são usados, considerar a privacidade no design de novos produtos, se esforçar para manter os dados seguros, permitir que o usuário exclua suas informações, adotar a melhoria contínua e colaborar com órgãos de fiscalização.

A partir de 25 de maio, as empresas de internet que atuam na União Europeia terão de obedecer uma série de novas regras sobre privacidade dos dados. Entre elas, elas serão obrigadas a reportar vazamentos de informações de usuários em até 72 horas, a permitir que os usuários possam exportar seus dados para outros serviços e também excluí-los completamente, se desejarem. Caso as empresas não cumpram com a nova norma, estarão sujeitas a multas que podem chegar a 4% de sua receita anual global ou € 20 milhões, seja qual for o maior montante.

O novo centro de privacidade do Facebook vai unificar todas as informações sobre o assunto dentro da rede social -- hoje, a companhia mantém uma ferramenta chamada de Privacy Check-Up, que permite alterar as configurações de privacidade de postagens futuras na rede social. A empresa também vai criar vídeos educativos para explicar aos usuários como excluir postagens antigas, o que acontece com as informações do usuário quando elas são excluídas do serviço e como gerenciar os dados que são usados pela ferramenta de publicidade do Facebook. As novas ferramentas serão disponibilizadas globalmente.

Além do Facebook, outras empresas de tecnologia também tem liberado novas funções de privacidade, à medida que a data para a nova lei europeia entrar em vigor fica mais próxima. O Google liberou recentemente um painel de privacidade recentemente e a Microsoft também lançou uma ferramenta de controle de privacidade.