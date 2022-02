Apple TV+ Anne Hathaway e Jared Leto vão interpretar o principal casal do WeWork em série para a TV

Se você é fã de filmes clássicos de escândalos reais como a obra ‘Todos os Homens do Presidente’, baseado no famoso livro de Bob Woodward e Carl Bernstein, pode estar prestes a ganhar um cardápio cheio de dramas da vida real no mundo dos segredos e tecnologia. Nesta semana, foram anunciadas produções baseadas nas polêmicas recentes de Facebook, WeWork, Uber e da Theranos, startup acusada massivamente de fraude nos EUA.

As séries, baseadas em livros ou em reportagens sobre as empresas — todas com fundamentos em informações reais — vão estar distribuídas em algumas das maiores plataformas de streaming no mercado e devem ter lançamento para os próximos meses. Veja quais séries serão produzidas sobre o mundo do Vale do Silício:

The Dropout - Star+

Um dos lançamentos que chega nas telas já em março de 2022 é o 'The Dropout', série baseada no processo da startup americana Theranos, que se arrasta com o julgamento de Elizabeth Holmes na corte dos EUA. A produção é estrelada por Amanda Seyfried (Mamma Mia!) no papel da fundadora da empresa.

A história vai passar pela promessa da companhia de ser uma espécie de laboratório médico altamente tecnológico, capaz de realizar diversos diagnósticos com poucas amostras de sangue, por exemplo. O trunfo seria ter centenas de exames diferentes com apenas gotas de material humano. A tecnologia, porém, nunca foi verdadeira e Elizabeth está sendo julgada por fraude e enganação.

A série chega ao Star+ em 3 de março deste ano.

Pumped: The Battle for Uber - Showtime

'Pumped: The Battle for Uber' vai trazer a história de Travis Kalanick, o polêmico fundador do Uber, acusado de assédio sexual na empresa e de compactuar com vazamento de dados de clientes do app de transporte. Na obra, Joseph Gordon-Levitt (A Origem) vai interpretar Kalanick em sua trajetória até o afastamento da empresa, em 2017.

A série também é baseada no livro 'A Guerra pela Uber', de Mike Isaac, repórter do jornal americano The New York Times. Para acompanhar a saga do Uber, porém, será necessário esperar um pouco mais: a série estreia no canal de TV americano Showtime em 27 de fevereiro, mas ainda não tem data de lançamento no Brasil.

Doomsday Machine - HBO

Outra produção baseada em livros de repórteres do The New York Times é a 'Doomsday Machine', que está sendo produzida pela HBO. A série, inspirada no livro 'Uma verdade Incômoda', das jornalistas Cecilia Kang e Sheera Frenkel, conta bastidores de uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo — com eventos que vão retratar a companhia a partir do ano de 2016, dentro das polêmicas em relação à eleição americana.

A série também quer abordar o relacionamento entre Mark Zuckerberg, criador do Facebook, e Sheryl Sandberg, chefe de operações e 'número 2' da empresa. Para o papel de Sheryl, a atriz Claire Foy (The Crown) já foi escalada para o trabalho.

Ainda em produção, a atração não tem data de lançamento, mas tem os direitos comprados pela HBO para entrar no portfólio do serviço de streaming.

WeCrashed - Apple TV+

Para quem quer ver uma história de ascensão e queda, a Apple TV+ vai trazer a série WeCrashed, baseada na empresa de escritórios compartilhados WeWork. A companhia, que teve seu auge em um aporte generoso do grupo japonês SoftBank, viu o sucesso se transformar em pesadelo depois de uma tentativa oferta pública inicial (IPO) nos EUA levar a empresa a ser colocada de ponta cabeça em suas finanças: o prejuízo de operação era muito maior do que o resultado de receita — e as expectativas não eram de recuperação rápida.

Centrada na figura do fundador, Adam Newman e de sua esposa Rebekah Neumann, a história conta com Jared Leto e Anne Hathaway interpretando o casal em uma produção baseada no podcast que leva o mesmo nome da série. O show estreia no Apple TV+ em 22 de março.