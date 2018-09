Atire a primeira pedra – ou clique – quem nunca viu um santinho digital falso, sugerindo aos eleitores que votem em “Bolsonaro 13”, “Haddad 17” ou “Alckmin 50”. A partir de agora, fica o aviso: eles serão excluídos do Facebook assim que forem detectados pela rede social. A medida também vale para as molduras de perfil, usadas por muita gente em épocas de campanha, que tiverem números trocados ou induzirem outros usuários ao erro na hora de votar.

“Se a pessoa coloca a moldura expressando uma opinião, não cabe a nós julgar, mas caso isso provoque um erro, temos que agir”, explica Cesar Bianconi, gerente de comunicação do Facebook no Brasil, sobre a política. Os dois anúncios fazem parte de uma série de medidas adotadas pelo Facebook e anunciadas nesta quinta-feira, 20, para mitigar os efeitos da desinformação nas eleições 2018.

Santinho publicado no Facebook tenta induzir eleitor ao erro

A empresa disse também que segue removendo perfis no Facebook que tenham problemas de autenticidade – como informações de identidade falsas, as populares “contas fake”. É algo que tem sido feito pela empresa em diversos países, como França, EUA e até aqui – em julho, quase 200 contas e páginas foram removidas por esse tipo de questionamento. No comunicado enviado nesta quinta-feira, 20, a rede social se mostrou preocupada com usuários que tentam se fazer passar por candidatos a cargos públicos nessas eleições.

Além disso, o Facebook também está de olho em páginas que estão sendo modificadas para apoiar candidatos à presidência – especialmente quando originalmente eram espaços dedicados a futebol, música ou cultura pop, por exemplo. “Nossas políticas não permitem mudanças de nome de Páginas que resultem em conexões falsas”, disse a empresa, por meio de comunicado.

Outro segmento com o qual o Facebook está preocupado é o de aplicativos que permitem aos usuários “votarem” em seus candidatos pela internet, como se tivessem efetivamente feito uma escolha – algo que não existe. Um deles, por exemplo, até emitia um recibo de votação aos usuários, o que fere a política de impedimento de apoio à fraudes da plataforma. Nesse caso específico, a rede social diz ainda que está notificando as pessoas que podem ter feito uso desses apps, desenvolvidos por terceiros.