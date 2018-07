Dado Ruvic / Reuters Plataforma de empregos do Facebook deve chegar ao Brasil nas próximas semanas

A rede social Facebook anunciou nesta sexta-feira, 9, que pretende investir até US$ 10 milhões em projetos de pessoas que conseguiram criar grupos de sucesso dentro da rede social. A iniciativa foi apresentada hoje durante um evento do Facebook para comunidades em Londres, no Reino Unido, e representa mais uma tentativa da rede social em estimular interações "significativas" entre usuários, como parte de sua nova estratégia.

De acordo com a empresa, cinco mantenedores de grupos serão selecionados para receber US$ 1 milhão para tocar um projeto de sua escolha. Outros cem criadores de comunidades na rede social receberão US$ 50 mil cada. Segundo a rede social, não há restrições em relação ao tipo de projeto, mas ele deve engajar a comunidade em questão, seja por meio da rede social ou em encontros offline.

"Queremos receber qualquer proposta que permita gerar um grande impacto na forma como as pessoas usam os grupos", afirmou o vice-presidente de parcerias de produtos do Facebook, Ime Archibong, em entrevista ao Estado. "Nós acreditamos que mais do que nunca as comunidades são necessárias e muitos administradores estão nos procurando para ter ajuda para fazer suas comunidades florescerem."

O investimento faz parte de uma nova iniciativa do Facebook chamada de Programa de Líderes de Comunidades. Além do dinheiro, essas pessoas selecionadas pela empresa serão convidados para participar de círculos para líderes de comunidades, com o objetivo de trocar informações sobre como liderar os grupos. Além disso, eles poderão se conectar entre si para trocar dicas e conselhos para administração dos grupos.

De acordo com o Facebook, os grupos são importantes para usuários da rede social em várias partes do mundo. Na América Latina, por exemplo, 7 em cada 10 usuários participam de alguma comunidade na rede social. "Isso mostra o grande potencial e o engajamento dessas comunidades", afirma Archibong.

Novos recursos. Durante quase toda a história do Facebook, os administradores de grupos tiveram de improvisar para criar regulamentos e regras de participação, entre outras tarefas administrativas. É comum, por exemplo, entrar em grupos que mantém uma postagem fixada no topo para explicar as regras gerais e sua política de exclusão de usuários.

Agora, a rede social está lançando quatro novos recursos para as comunidades: na área administrativa, será possível ver em um só lugar solicitações de membros e publicação de várias postagens de uma única vez. Além disso, será possível criar uma página com as regras para os membros, além de personalizar a página do grupo com cores diferentes.

Segurança. O Facebook também revelou durante o evento que vai dobrar o número de engenheiros em seu centro de engenharia em Londres, o maior fora dos Estados Unidos, até o fim de 2018. O objetivo da empresa é investir na segurança da rede social, identificando e desativando contas falsas, criando ferramentas para impedir assédio e bullying dentro da rede social e melhorando as opções para que os usuários possam reportar conteúdo ofensivo.