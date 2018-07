Quer saber se vai fazer sol ou se vai chover durante o dia? Em breve, será preciso apenas entrar no Facebook para saber se é preciso carregar o guarda-chuva: a rede social começou a testar nesta quinta-feira, 9, um aplicativo de previsão do tempo integrado à plataforma, que vai funcionar tanto em dispositivos móveis como para celular e computador de mesa. Nele, usuário poderá ver a previsão do tempo completa para o dia atual e, ainda, uma previsão para os próximos cinco dias em sua cidade.

O aplicativo, que ainda está em testes apenas nos Estados Unidos, funciona de forma simples: é preciso apenas entrar no menu do Facebook e selecionar a lista de aplicativos. Basta encontrar o aplicativo de previsão do tempo — escondido entre dezenas de outros serviços — e checar a previsão para a sua cidade.

De acordo com o Facebook, o usuário conseguirá acessar a previsão completa para o dia atual — com informações específicas para cada hora — e uma previsão simples para os cinco dias seguintes. Se quiser ver a previsão de outras cidades, basta mudar o local no topo da página.

Caso o usuário queira mais informações sobre a previsão, basta clicar em "Mais Informações" na parte inferior do app. Assim, ele será redirecionado para a plataforma Weather, da IBM, que alimenta do serviço do Facebook e que fornece informações com mais detalhes sobre o clima em sua cidade.