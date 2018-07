Jim Wilson/ The New York Times O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg

O Facebook está perdendo usuários jovens em um ritmo mais rápido do que o esperado, aponta previsão da consultoria eMarketer sobre o uso de redes sociais. Segundo a consultoria, a rede de Mark Zuckerberg deve perder 2 milhões de usuários com até 24 anos ao longo de 2018 somente nos Estados Unidos.

A previsão mostra que o número de usuários do Facebook nos EUA com 11 anos ou menos vai cair 9,3%. Além disso, o número de usuários de 12 a 17 anos e de 18 a 24 diminuirá 5,6% e 5,8%, respectivamente.

Enquanto a plataforma de redes sociais conseguiu contar com a ajuda do Instagram para reter esse público mais novo no passado, o Snapchat agora pode conquistar mais usuários de até 24 anos.

A eMarketer prevê que o Instagram adicionará 1,6 milhão de usuários com idades maiores de 24 anos. O Snapchat, enquanto isso, deverá adicionar 1,9 milhão de usuários nesse grupo etário e continuará a ter mais usuários de 12 a 24 anos em comparação com o Instagram.

No entanto, o Instagram em geral ainda é maior nos EUA do que o Snapchat. O número de usuários do Instagram totalizará 104,7 milhões em 2018, um aumento de 13,1% ano a ano. O Snapchat verá sua base de usuários aumentar em 9,3% para 86,5 milhões.

A previsão para o Facebook é de que o número total de usuários nos EUA atingirá 169,5 milhões este ano, um pouco menos de 1% em relação a 2017.