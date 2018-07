REUTERS/Dado Ruvic Facebook, WhatsApp e Instagram estão com instabilidade ao redor do mundo.

A rede social Facebook, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e o aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos Instagram estão apresentando instabilidade nesta quarta-feira, 11, em várias partes do mundo. De acordo com informações do site DownDetector, que monitora postagens em redes sociais sobre problemas, o Facebook e o Instagram estão enfrentando problemas no Brasil, em várias regiões dos Estados Unidos, em diversos países da Europa e também na Ásia. O WhatsApp tem falhas na Europa e no Brasil.

O Facebook e o Instagram confirmaram a falha. “Sabemos que algumas pessoas estão com dificuldade para acessar o Facebook e o Instagram. Estamos trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível", afirmou, em nota, um porta-voz do Facebook, quando questionado pelo Estado. O WhatsApp enviou uma nota semelhante e diz que está trabalhando para solucionar o problema.

Em relatos nas redes sociais, diversos usuários brasileiros dos serviços reclamam que não conseguem fazer login nos serviços. Às 14h15, os termos Facebook e Instagram dividiam a primeira colocação nos assuntos mais comentados do Twitter. Depois do almoço, a hashtag #facebookdown também estava em evidência no mundo, ocupando a primeira colocação nos Trending Topics mundiais.

Às 18h10, na área para desenvolvedores do Facebook, um membro da equipe postou que as performances estavam apresentando números melhores. "Embora o problema principal ainda não tenha sido resolvido, acreditamos que os erros da API devem ter diminuído um pouco".

Confira, abaixo, algumas das reações dos usuários dos serviços no Twitter:

Facebooks cairão a tua direita, instagrams a tua esquerda, mas tu, Twitter, não serás atingido #facebookdown — geoaquarius (@jeh_ssica) 11 de outubro de 2017

Aquele momento que percebe que um dos sinais do apocalipse aconteceu, o Facebook caiu!!! Se google cair em seguida fujo pras montanhas. #facebookdown — Andre (@Geludos) 11 de outubro de 2017

Olha, o Facebook já emendou o feriado! #facebookdown — Rodrigo Favoretto (@favoretto27) 11 de outubro de 2017