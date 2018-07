REUTERS

O Twitter admitiu nesta quinta-feira, 18, que uma falha no sistema da rede social deixou dados de milhares de usuários expostos na semana passada. De acordo com a empresa, e-mail e telefone dos usuários foram revelados, sem a permissão destes, por mais de 24 horas.

Todo o problema foi contado pelo responsável da segurança na plataforma, Michael Coates, em um post no blog oficial do Twitter. Coates disse que nenhuma senha foi revelada, mas que informações pessoais ficaram disponíveis, como endereço de e-mail e até o número de telefone celular particular. “Nós notificamos todos os usuários afetados. Então, se você não foi notificado, não foi um dos afetados”, comenta Coates, em seu post.

“Lamentamos o ocorrido. Qualquer usuário que se aproveitou da falha para acessar informações de outra conta será suspensa de maneira permanente”, disse Coates.

No post do Twitter, Coates ainda afirmou que boas medidas para seguranças devem ser tomadas, como o uso de senhas fortes e o uso de verificação de login.