Futurecom André Borges, secretário de telecomunicações do MCTIC

"O próximo presidente do Brasil precisa dar mais atenção aos investimentos em telecomunicações”. Esse foi o recado que André Borges deixou em sua última participação na Futurecom como secretário de telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), nesta quarta-feira, 17.

O executivo fez uma avaliação de seu trabalho à frente da secretaria nos últimos dois anos e disse que faltou dinheiro para tirar projetos do papel. “Não temos um plano de telecomunicações porque nos falta orçamento. Não iríamos fazer um plano com metas sabendo que não teríamos recursos para executá-las”, disse.

Borges falou que os desafios criados pela falta de verba já eram esperados, porque o governo de Michel Temer estava em fase de contenção de verbas. O secretário lamentou que iniciativas criadas em sua gestão para levantar financiamento não tenham ido para frente e criticou a demora na aprovação de projetos de lei que ajudariam os investimentos em telecomunicações.

Segundo o secretário, o próximo governo precisará fazer reformas para garantir investimentos em políticas públicas, como a universalização da conectividade. “Transformação digital vai melhorar a vida do governo, da indústria, do comércio e dos próprios brasileiros e por isso precisa estar na agenda do presidente da República”, disse.