Disney Ebenezer Scrooge na adaptação de 2009 da Disney para “Um Conto de Natal”

É Natal, tempo em que pensamos no que passou, enquanto tentamos manter esperanças no que ainda virá. A importância da data independe da religiosidade de cada um - afinal, em nossa cultura, o Natal e o Ano Novo estão ligados fortemente: vem aí 2019. Essa numeração baseia-se, com maior ou menor precisão, num evento em Belém, que marcou o reinício da contagem do tempo para boa parte do mundo.

A internet é quase cinquentenária e tentarei uma conexão com uma lembrança igualmente antiga: a leitura de “Um Conto de Natal”, do Dickens. A novela, publicada há 175 anos e que teve inúmeras traduções e adaptações, talvez seja mais conhecida pela sua personagem central, Ebenezer Scrooge, que a Disney transmudou em Tio Patinhas. Qual o paralelo?

Na história, o avarento Scrooge é dono de um pequeno escritório (seria uma “startup” daqueles tempos?) e tem um único funcionário, que é muito dedicado, mas mal pago. Com quatro filhos - um dos quais bem doente e mesmo sem conseguir fazer frente às despesas, ele mantem a bonomia. Numa noite o insensível Scrooge é visitado pelo fantasma de seu finado sócio, que o adverte a ser atento às agruras do próximo, e anuncia a visita de tres fantasmas, que trarão mais luz para Scrooge se emendar. O primeiro é o fantasma dos Natais Passados, que o inunda de melancolia ao fazê-lo relembrar os tempos de criança, quando para ele o Natal era época feliz. O segundo é o do Natal Presente, que mostra a agitação das compras e comemorações, mas também indiferença e injustiças. Luzes e futilidade. Esse segundo fantasma carrega consigo duas ameaças que poderão frustrar o futuro: a ignorância e a miséria. O terceiro é fantasma dos Natais Futuros. Calado, aponta a Scrooge um porvir soturno, de crescente isolamento e solidão.

Natal presente. A internet pode representar, ao mesmo tempo, os três espectros que visitaram Scrooge e servir de alerta. A rede nos dá acesso a preciosos documentos do passado, que almas abnegadas colocaram para nosso proveito. Há textos e entrevistas históricas preservados, interpretações emocionantes de obras musicais, um mar de dados e informações para nosso uso, a que não teriamos acesso de outra forma. Por outro lado, o presente da rede tem facilitado o prosperar de tensões e divisões, que antes não eram tão presentes. A vaidade de ser partícipe de qualquer discussão nos exorta a tomarmos posições impensadas, muitas vezes agressivas. A nossa exposição a tudo pode ser um fardo que supere nossa capacidade de assimilação. Quanto ao futuro, acumulam-se incertezas, especialmente se optarmos por trilhar um caminho que dispensa nosso legado histórico. O que o futuro nos reserva dependerá de como interpretaremos os sinais do presente, cada vez mais claros.

Os Fantasmas de Natal converteram o Sr. Scrooge. Quem sabe os Fantasmas da internet podem agir na mesma direção, perpetuando entre nós o espírito natalino. Em outro texto, bem humorado, Drummond parece entrever que, em a época melhor, até a Internet das coisas participará (!). No “Organiza o Natal” achamos: ...”os objetos se impregnarão de espírito natalino, e veremos o desenho animado, reino da crueldade, transposto para o reino do amor: a máquina de lavar roupa abraçada ao flamboyant, núpcias da flauta e do ovo, <...> o correio só transportará correspondência gentil”

Tenhamos todos um ótimo Natal!