Yuri Gripas/Reuters Comissão Federal de Comunicações (FCC) suspendeu as regras de neutralidade da rede

Os Estados Unidos deu mais um passo para tornar possível a frequência de conexão 5G. A Comissão Federal de Comunicações (FCC), órgão responsável pela telecomunicação no país, emitiu na última quinta-feira, 02, as regras para leilão de espectro de banda que serão usadas para criar a próxima geração de redes sem fio.

O anúncio segue as declarações do presidente da FCC, Ajit Pai. Em fevereiro, durante uma viagem a Barcelona Pai disse que planejava realizar um leilão de espectro na banda de 28 GHz em novembro, seguido por um leilão de espectro na banda de 24 GHz.

Na quinta, o FCC disse que as licitações começarão na banda de 28 GHz em 14 de novembro, com as licenças de 24 GHz subindo para leilão imediatamente depois.

As redes 5G devem reduzir o tempo de entrega de dados para menos de um milésimo de segundo a partir de um centésimo de segundo em redes 4G. Com o leilão, as empresas de telecomunicações estarão liberadas para fazer testes com a nova frequência.