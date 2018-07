Claudia Tozetto/Estadão Novo recurso do Facebook pode ser acessado no menu lateral da rede social, apenas nas versões do aplicativo da empresa para dispositivos móveis

O Facebook lançou nesta segunda-feira, 17, um novo recurso para seus 2 bilhões de usuários. Chamado "Feed de exploração", a funcionalidade foi criada pela rede social para ajudar os usuários a descobrirem outros tipos de conteúdo no Facebook, indo além do que aparece na linha do tempo principal – que mostra publicações de amigos e páginas que o usuário já segue. Por enquanto, a função está disponível apenas para dispositivos móveis, mas deve chegar em breve à rede social também em sua versão para computadores.

O recurso pode ser acessado no menu do Facebook nos smartphones– é o ícone dos "três risquinhos". No iOS, o ícone está no canto inferior direito; no Android, no canto superior direito. "Publicações mais relevantes para você, de todo o Facebook", diz a descrição do Feed de Exploração.

Com o novo recurso, o usuário pode encontrar reportagens, vídeos e fotos que estão em alta na rede social. Cada usuário terá uma ordem diferente e posts específicos no Feed de Exploração, uma vez que a linha do tempo é construída a partir de um algoritmo que já mede o tipo de conteúdo preferido daquele usuário, e também a de seus amigos.

Um vídeo popular entre os amigos do usuário, por exemplo, tem boas chances de aparecer no Feed de Exploração, assim como a página de um determinado serviço semelhante àqueles que o usuário já curte.

O Facebook afirma que o Feed de Exploração ainda está em fase de testes – foi o que disse um porta-voz da empresa ao site de tecnologia norte-americano TechCrunch. "Ouvimos dos usuários que eles querem um jeito simples de explorar conteúdo com o qual ainda não estão conectados", disse o porta-voz. Segundo o TechCrunch, a seção deve ganhar mais funcionalidades em breve.