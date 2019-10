REUTERS/Mike Segar Fender Stratocaster exposta no Liberty Science Center, em Nova Jersey

A fabricante de guitarras Fender ajudará os músicos a tocarem suas canções favoritas com um serviço de assinatura lançado nesta terça-feira, 22. A ferramenta, que exibirá acordes para milhões de músicas, é o mais recente esforço na estratégia de receita digital da empresa de 73 anos.

Nomeado Fender Songs, o aplicativo utiliza a tecnologia de machine learning para analisar músicas transmitidas pela Apple Music e gera diagramas de acordes para as músicas. Além de contar com auditores humanos para verificar o trabalho dos computadores, a Fender fez parceria com grandes gravadoras, para garantir a precisão das paradas, e com produtores de música, para assegurar que os artistas sejam pagos pelo uso de suas letras.

O aplicativo custa US$ 4,99 por mês ou US$ 41,99 por ano. No modo "play-along" (“tocar junto”), o Fender Songs rolará os acordes e as letras pela tela do telefone do usuário enquanto a música é transmitida.

A Fender, cujas guitarras foram tocadas por músicos como Jimi Hendrix a Jack White, lançou quatro aplicativos nos últimos dois anos, em um esforço para alcançar novos consumidores e reavivar o interesse dos já existentes.

Andy Mooney, diretor executivo da Fender, disse à Reuters que a Fender passou quase dois anos fazendo acordos com detentores de direitos de gravação, como o Warner Music Group, para garantir a precisão de seus guias de acordes. A marca também ouviu as produtoras musicais Sony/ATV Music Publishing, Warner Chappell Music, Kobalt e BMG a respeito dos royalties para compositores.

"Para nós, era fundamental sermos 100% legais quando o produto foi lançado - queremos garantir que os artistas sejam bastante compensados ​​pelo trabalho", disse Mooney.

O aplicativo Fender Songs está sendo lançado nos dispositivos Apple, em parte porque o aplicativo conta com os acordos existentes da Apple Music com gravadoras para garantir que os pagamentos sejam feitos para cada fluxo de música. Ethan Kaplan, gerente geral da Fender Digital, disse que a empresa espera expandir para outros serviços no futuro. A Fender apostou sua estratégia de crescimento digital na premissa de que o interesse pela música gravada está se expandindo.

"Atualmente, existem 255 milhões de pessoas pagando por streaming", disse Kaplan. "Queremos enfrentar todo esse mercado."

O esforço digital ajudou as vendas privadas da Fender a crescer na taxa percentual de "um dígito alto a dois dígitos baixos", e a empresa espera terminar 2019 "saudavelmente" acima de US$ 600 milhões em receita, disse Mooney à Reuters. A Fender gastará cerca de 9% disso em marketing, grande parte destinada a atrair novos consumidores que atingiram a maioridade quando gêneros musicais dominados pela guitarra, como o rock, eram menos populares.

Os aplicativos "nos trouxeram uma faixa incremental de novos consumidores no mercado que anteriormente não haviam considerado tocar violão. Os revendedores estão relatando isso de maneira geral - que novos entrantes no mercado estão chegando às suas lojas e sites ”, disse Mooney.