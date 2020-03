Laura Buckman/Reuters Pavilhão de exposições do SXSW em 2015

O festival de música, cinema e tecnologia South by Southwest (SXSW), realizado tradicionalmente na cidade de Austin, Texas, nos Estados Unidos, teve sua edição de 2020 cancelada por conta do coronavírus. A decisão foi anunciada pelo prefeito da cidade, Steve Adler, em uma conferência de imprensa na noite desta sexta-feira, 6. "Baseado na recomendação das autoridades de saúde da cidade, eu propus uma order que cancela efetivamente o SXSW", disse o político.

Em nota enviada à imprensa, a organização do evento disse que seguirá a decisão do prefeito e anunciou o cancelamento. "Estamos explorando opções para remarcá-lo e estamos trabalhando para criar uma experiência online do SXSW para todos os participantes", afirmou a organização. Ainda não se sabe se os participantes e patrocinadores serão reembolsados – uma credencial para participar da feira pode custar cerca de US$ 1,5 mil.

Por enquanto, ainda não há casos confirmados do novo coronavírus na região, mas o chefe da autoridade de saúde da cidade, o médico Mark Escott, disse que o cancelamento foi uma atitude proativa, considerando a quantidade de pessoas que participa do SXSW – no ano passado, o evento trouxe cerca de 400 mil pessoas à cidade. A notícia surge três dias após o prefeito da cidade negar que cancelaria o evento por conta da epidemia global, mesmo com as decisões de Apple e Netflix de abandonar o evento.

Com o cancelamento, o SXSW se junta a uma longa lista de eventos de tecnologia que foram desmarcados por conta do novo coronavírus. Entre eles, estão a feira de telefonia celular Mobile World Congress, prevista para o final de fevereiro em Barcelona, a conferência de desenvolvedores de games Game Developers Conference e os eventos de Facebook (F8) e Google (I/O) para desenvolvedores – os três últimos seriam realizados na região de São Francisco entre o final de março e o início de maio.