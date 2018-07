Divulgação Conteúdo brasileiro é menor que o ideal, diz Levin

A plataforma de ensino online Coursera anuncia nesta terça-feira, 14, uma parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), uma das principais escolas de negócios do País. A partir de agora, seis cursos da instituição particular estarão disponíveis gratuitamente para mais de 1 milhão de usuários brasileiros da plataforma de ensino, que poderão assistir todas as aulas e fazer exercícios pela internet.

“A área de negócios tem mais de 50% das matrículas dos brasileiros no Coursera. Oferecer o conteúdo da FIA vai nos aproximar da realidade local”, diz Rick Levin, presidente executivo do Coursera, em entrevista exclusiva ao Estado. Logo depois, vem a área de tecnologia, com cerca de 10% das matrículas no País – no exterior, cada área representa aproximadamente 25% do total de inscrições em cursos.

O público do Coursera, segundo Levin, é formado por pessoas com idade entre 20 e 40 anos. “Eles procuram cursos que possam melhorar seu currículo e mudar sua carreira”, diz o executivo, que foi presidente da Universidade de Yale por vinte anos antes de assumir o Coursera, em 2013.

Proximidade. Entre os cursos da FIA que chegam ao Coursera, estão tópicos caros à realidade dos brasileiros, como “A prática da gestão de clubes e federações esportivas” ou “Metodologia de Sistemas Agroindustriais”, além de temas clássicos de negócios, como gestão de projetos e governança em empresas familiares. “Os cursos gratuitos são nossa vitrine”, diz James Wright, diretor geral da FIA. “Com eles, queremos fazer a nossa parte para que o trabalhador brasileiro consiga dobrar sua produtividade.”

Fundado em 2012, o Coursera tem hoje 24 milhões de usuários cadastrados em todo o mundo, que assistem aulas de instituições como as universidades norte-americanas de Stanford, Yale e Columbia. Ao todo, a empresa oferece 2 mil cursos.

A FIA é a sexta instituição de ensino brasileira a aderir ao Coursera, serviço que chegou ao Brasil em 2013, com aulas traduzidas. Em 2014, começou a oferecer cursos de instituições brasileiras: Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (Unicamp), Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), Fundação Lemann e Insper têm, ao todo, 28 cursos.

“Temos enorme interesse no Brasil, mas precisamos crescer para todos os lados. Isso faz com que o conteúdo local em alguns mercados emergentes ainda seja menor do que gostaríamos”, diz o presidente executivo do Coursera.

Diploma. Os cursos oferecidos na plataforma são gratuitos e têm curta duração. No final, se for bem no curso, o aluno pode pedir um certificado de conclusão, para incluir em um currículo ou demonstrar a um empregador que possui os conhecimentos necessários para uma vaga.

O Coursera ganha dinheiro com a venda dos certificados, mas isso ainda não fez a empresa dar lucro. No caso dos cursos da FIA, os diplomas custam entre US$ 29 e US$ 49. “É de onde vem a maior parte das nossas receitas. Somos uma empresa, não uma ONG”, diz Levin.