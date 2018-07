Ordem foi dada pela justiça em fevereiro de 2016; Facebook teria descumprido

A empresa disse a veículos de imprensa norte-americanos que tem mais de 200 empregados afetados pela decisão de Trump. "Estamos preocupados com o impacto dessa ordem e qualquer proposta que possam restringir o movimento dos Googlers e de seuas famílias, ou que possam criar barreiras para o talento que vem para os EUA", disse a empresa em comunicado ao BuzzFeed News. Além disso, Sergey Brin, filho de refugiados russos e co-fundador da empresa, participou de protestos no aeroporto de São Francisco no último final de semana.

Uma das reações mais duras e efetivas até aqui dentre as empresas de tecnologia veio de Brian Chesky, presidente executivo do Airbnb. "Portas abertas mantêm todos nós juntos. Fechar portas nos divide", em um trocadilho do pronome US (nos, em inglês) com a popular sigla US (de United States, ou Estados Unidos). Além disso, Chesky disse que o Airbnb vai oferecer abrigo gratuito a qualquer pessoa que tiveram sua possibilidade de entrar nos Estados Unidos negada, e que não estão em sua cidade ou país de residência. "Temos mais de 3 milhões de casas. Definitivamente podemos achar um lugar para as pessoas ficarem", disse Chesky.

O presidente executivo da empresa, Tim Cook, escreveu um memorando a seus funcionários, dizendo que "a Apple acredita na importância da imigração, seja para nossa empresa ou para o futuro do nosso país. A Apple não existiria sem imigração", disse Cook, fazendo referência ao fato de que Steve Jobs é filho biológico de imigrantes sírios, enquanto Steve Wozniak é descendente de poloneses. Nesta semana, Cook está em Washington reunido com legisladores republicanos para discutir leis de imigração.

Comandada pelo indiano Satya Nadella, a Microsoft é outra empresa que também soltou um comunicado sobre o tema. "Estamos trabalhando ativamente para fornecer ajuda legal aos nossos funcionários que sofreram o impacto da ordem executiva", declarou a empresa. Pessoalmente, Nadella também se expressou no LinkedIn. "COmo imigrante e presidente executivo, sei o que é o impacto positivo da imigração para nossa empresa, para o país e para o mundo."

Em sua conta pessoal no Twitter, Jack Dorsey declarou que o "impacto humanitário e econômico da ordem é profundo e desabonador. Nós nos beneficiamos do que refugiados e imigrantes trazem aos Estados Unidos". Além disso, o Twitter declarou que é "feito por imigrantes de todas as religiões. Nós estamos com eles, sempre".

Responsável por 3 mil requisições de vistos para seus funcionários nos dois últimos anos, a Amazon se negou a comentar publicamente o assunto. No entanto, em um email enviado aos funcionários, a vice-presidente de recursos humanos Beth Galetti disse que "estamos comprometidos em dar apoio a todos os nossos empregados e qualquer pessoa em sua família que possa ser impactado por essa ordem".

