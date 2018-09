Christie Hemm Klok/The New York Times Os fundadores do Instagram, Kevin Systrom (à esq) e Mike Krieger (à dir.), no escritório da empresa em Menlo Park, Califórnia. A dupla renunciou nesta segunda e deverá deixar o Facebook nas próximas semanas.

Em uma reunião do Facebook, no começo deste ano, perguntaram a Mark Zuckerberg se o Instagram poderia ter atingido 1 bilhão de usuários se não tivesse sido comprado pelo a rede social. “Provavelmente não”, ele disse. “Pelo menos não tão rápido”.

Mas em uma reunião posterior, realizada mais ou menos um quilômetro e meio adiante, na sede do Instagram em Menlo Park, Califórnia – a algumas ruas, curiosamente, de uma via expressa chamada Independence Drive – os cofundadores do popular aplicativo de compartilhamento de fotos, Kevin Systrom e Mike Krieger, deram uma resposta ligeiramente diferente para essa questão. “Possivelmente. Eventualmente.”

Nunca saberemos quem estava certo. Mas saberemos, em breve, como o Instagram será sem seus co-fundadores. Na segunda-feira à noite, 24, Systrom, principal executivo do Instagram, e Krieger, seu diretor de tecnologia, anunciaram abruptamente que sairiam da empresa, sem dar uma data específica.

Nada específico levou à sua decisão de sair do Facebook, que adquiriu o Instagram por US$ 1 bilhão em 2012. Mas pequenas coisas foram acontecendo com o tempo: desentendimentos sobre ajustes em seus produtos, mudanças na equipe e a forma como, em 2017, Zuckerberg assumiu maior controle sobre seus negócios, que eram operados de forma independente dentro do Facebook.

Nos últimos meses, eles decidiram que era hora de partir, de acordo uma dezena de funcionários atuais e antigos do Instagram e do Facebook, que falaram sob condição de anonimato.

Tempestade. A saída dos dois chega em um momento particularmente ruim para o Facebook. Desde 2016, a empresa enfrenta uma série de crises, desde a disseminação de desinformações russas em sua plataforma até a revelação de que uma empresa de pesquisa havia desviado informações de 87 milhões de usuários até ameaças de intervenção por parte de autoridades em Washington e Bruxelas.

O Instagram parecia evitar esse tumulto. Ele ainda crescia rapidamente, enquanto a contagem de usuários do Facebook havia parado nos Estados Unidos e na Europa. Era muito popular entre os mais jovens, enquanto o Facebook decididamente não era. E para os de fora, os fundadores do Instagram pareciam estar trabalhando bem com Zuckerberg, ao contrário dos fundadores das outras grandes aquisições do Facebook, WhatsApp e Oculus.

Mas dentro da empresa, havia tensão. Zuckerberg via o Instagram como uma das “famílias de aplicativos”, várias propriedades sob o guarda-chuva do Facebook que ele achava que deveriam trabalhar mais juntas, de acordo com duas pessoas que conhecem bem seu modo de pensar.

Os fundadores do Instagram pensaram que o crescente interesse do Facebook em moldar a direção do produto no Instagram e o crescimento eram arrogantes, de acordo com várias pessoas familiarizadas com seu pensamento. Eles estavam acostumados à autonomia e estavam se irritando em perdê-la.

11 mudanças que mostram a evolução do Instagram











Foto: REUTERS/Thomas White A primeira versão do aplicativo do Instagram foi lançada em 2010. O cofundador Kevin Systrom, hoje presidente executivo da empresa, acreditava na época na força da comunicação por meio de imagens e acreditava no poder dos celulares para hospedar essas fotos. Inicialmente, o aplicativo era um lugar para o usuário tirar fotos, colocar filtros bonitos em estilo “retrô” e compartilhá-las com os amigos. O compartilhamento poderia ser em outras redes sociais como Twitter ou Facebook, ou no próprio Instagram, que permitia que os usuários curtissem e comentassem em fotos, e também vissem as novidades em um feed. No primeiro dia em que esteve no ar, cerca de 25 mil pessoas fizeram contas no Instagram. Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez Primeiro, o Instagram funcionava exclusivamente em celulares. A partir de 2012, o serviço passou a ser oferecido na internet para computadores, mas somente para a visualização de perfis e para curtir e comentar fotos Foto: Instagram O Instagram lançou em 2013 um recurso chamado de Direct, que permite que usuários troquem imagens e vídeos de forma privada, em uma espécie de chat entre duas pessoas ou então em um grupo de até 15 pessoas. Foto: Instagram “Alguns momentos precisam mais do que uma imagem estática para ganharem vida”. Foi assim que o Instagram anunciou que os vídeos estavam chegando à rede social em 2013. Inicialmente, só era possível postar vídeos de 15 segundos. Em 2016, a empresa liberou vídeos com até um minuto. Foto: Instagram Em 2013, o Instagram desenvolveu um feed para as postagens dos usuários na web e em 2015 colocou no ar ferramentas de pesquisa para a plataforma. Dois anos depois, a rede social anunciou uma novidade que faltava para completar a sua plataforma para computadores: a postagem de fotos direto pela web. Foto: Instagram Foi em 2016 que nasceu um dos maiores sucessos do Instagram, o Stories, com a proposta de ser um recurso que exibe imagens e vídeos que somem depois de 24 horas – algo que já existia no rival Snapchat. A ideia, apesar de controversa, pegou: Em abril do ano passado, o Stories chegou a 200 milhões de usuários. Em agosto do mesmo ano, os Stories passaram a ser exibidos também na web. Foto: Instagram Também em 2016, o Instagram anunciou a ferramenta de vídeos ao vivo. As transmissões feitas no Instagram não ficam armazenadas no aplicativo -- os vídeos em tempo real desaparecem assim que a sessão for encerrada. Foto: Instagram Com as máscaras e efeitos divertidos nos Stories, o Instagram acirrou ainda mais a sua competição com o Snapchat. Além das máscaras, o Instagram também anunciou em 2017 o recurso de Rebobinar — disponível junto com Boomerang e o Mãos livres. Foto: Instagram Ainda em 2017, a rede social liberou para os usuários a função de álbum de fotos: a partir desse momento, os usuários passaram a poder publicar até 10 fotos e vídeos por postagem. Foto: Instagram A primeira grande novidade de 2018 no Instagram foram as chamadas de vídeo em grupo. As chamadas são feitas por meio da aba de mensagens privadas, com até quatro pessoas ao mesmo tempo. Foto: Reuters Em junho de 2018, o Instagram anunciou a criação de uma nova plataforma voltada para vídeos de longa duração: o IGTV. O objetivo da empresa foi criar uma TV do Instagram, acreditando no potencial do vídeo vertical. Foto: Instagram O Instagram lançou em agosto de 2018 funções para ajudar os usuários a controlar o tempo gasto na rede social. As ferramentas permitem que qualquer pessoa veja quanto tempo gastou navegando nos aplicativos nos últimos sete dias, controlem suas notificações e até estabeleçam um limite do “tempo ideal” a ser dedicado às duas plataformas.

Acasos. O Instagram começou por acasos de vários tipos. Foi criado a partir de um aplicativo chamado Burbn, que Systrom havia criado em 2010. Era para ajudar os amigos a se encontrarem online. À medida que os smartphones se tornaram mais populares, Systrom e seu novo parceiro, Krieger, mudaram seu foco para a câmera do smartphone. O Burbn foi relançado como Instagram, e o novo aplicativo foi um sucesso – tanto que a pequena empresa teve trabalho para acompanhar a demanda e manter seus servidores de pé.

Em 2012, Zuckerberg anunciou que havia comprado o Instagram por US$ 1 bilhão em dinheiro e ações. Foi uma jogada chocante: era muito dinheiro para um aplicativo de software com pouco mais de um punhado de funcionários e cerca de 30 milhões de usuários.

O movimento, realizado pouco antes da oferta pública inicial do Facebook, fez os investidores se preocuparem com o fato de Zuckerberg ser muito liberal com o dinheiro de sua empresa. Hoje, alguns analistas estimam que o Instagram valeria US$ 100 bilhões se fosse uma empresa independente.

Systrom e Krieger foram autorizados a tomar muitas das suas próprias decisões sobre produtos. A relação entre a matriz e a unidade de rápido crescimento foi considerada modelo de como as aquisições de startups deveriam funcionar. Ao cortejar outras aquisições possíveis, os executivos do Facebook costumavam mencionar como as coisas funcionavam bem com o Instagram.

O Instagram cresceu mais e mais rápido do que qualquer um esperava. Ele criou produtos de vídeo e mensagens e lançou um recurso de mensagens efêmeras, o Stories, que prejudicou o crescimento de seu rival Snapchat. Convenhamos: era uma cópia da principal função do concorrente, criado por Evan Krieger.

Em junho, o aplicativo de compartilhamento de fotos atingiu a marca de 1 bilhão de usuários. O negócio de publicidade do Instagram deve atingir mais de US$ 6 bilhões em receita em 2018, de acordo com projeções da eMarketer, uma empresa de pesquisa do setor.

Hierarquia. Mas as opiniões de Zuckerberg sobre como tratar sua “família de aplicativos” – que incluem Facebook, Instagram e WhatsApp – começaram a mudar. No início desse ano, Zuckerberg reorganizou as lideranças de sua equipe, colocando Adam Mosseri como vice-presidente de produtos no Instagram.

Embora Mosseri seja querido por Systrom e Krieger, muitos funcionários encararam a promoção de Mosseri como um sinal de que Zuckerberg instalara um assessor de confiança na organização de compartilhamento de fotos por causa de sua estreita relação com Zuckerberg e outros altos executivos do Facebook.

Zuckerberg também colocou uma camada de gerenciamento entre ele e os co-fundadores do Instagram, pedindo a Systrom e Krieger que se reportassem a Chris Cox, diretor de produtos do Facebook.

Enquanto o Instagram continuava a crescer, Zuckerberg acreditava que havia maneiras de ajudar o Instagram a crescer e melhorar o “engajamento dos usuários” no Facebook. Isso incluía pequenos ajustes, como compartilhar vídeos do “Stories” do Instagram para o Facebook sem sinais claros que indicassem que os vídeos tinham sido feitos no Instagram.

No início deste ano, o Facebook também removeu um link de atalho para o Instagram de seu menu “bookmarks” dentro do aplicativo do Facebook, uma pequena mas significativa fonte de tráfego que fluía do Facebook para o Instagram.

À medida que o relacionamento começou a desandar, Systrom e Krieger discordaram abertamente de seus colegas do Facebook nas reuniões dos últimos meses. O relacionamento ainda era cortês. Mas os funcionários ficaram surpresos quando Krieger, uma figura afável e muito apreciada dentro da empresa, manifestou sua clara discordância contra a liderança do Facebook em reuniões e em quadros de mensagens da empresa, de acordo com quatro funcionários atuais e antigos.

Ficou claro que Zuckerberg estava afirmando o controle em todo o império do Facebook. Em abril, Jan Koum, então principal executivo do WhatsApp, demitiu-se abruptamente da startup de mensagens, à medida que se preocupava cada vez mais com a quantidade de dados de usuários coletados pelo Facebook ao longo dos anos.

Depois de anos deixando o WhatsApp intocado e independente, Zuckerberg insistiu em que o serviço gratuito começasse a ganhar dinheiro. Koum recusou.

Dentro do Instagram, muitos acreditavam que Mosseri, que provavelmente será seu próximo presidente executivo, estava convencido por antecipação de que a relação entre os dois lados poderia desmoronar. Quanto a Systrom e Krieger, eles permaneceram efusivos em suas declarações públicas e gratos a Zuckerberg e outros executivos do Facebook por apoiá-los.

E sua partida, apesar de repentina, requer alguma análise. Os dois fundadores do Instagram permaneceram por seis anos depois de sua empresa ser adquirida – muito mais do que os empresários costumam fazer depois de vender sua empresa e muito depois de terem recebido seu pagamento integral em ações. Eles disseram que planejavam tirar uma folga antes de embarcar em outro empreendimento juntos.

Na reunião em que se indagou aos co-fundadores do Instagram se poderiam ter atingido 1 bilhão de usuários sem o apoio do Facebook, eles reconheceram que os vastos recursos do Facebook ajudaram. Muito. Mas eles acrescentaram que o Instagram também tem muito a ver com o seu próprio sucesso. / Tradução de Claudia Bozzo