Para o mundo da tecnologia, o meio do ano traz eventos, lançamentos e a divulgação da tradicional lista de livros de Bill Gates. Com cinco recomendações de leitura para o verão americano - ou inverno brasileiro, caso queira adaptar - o bilionário publicou em seu blog na última semana que não escolheu obras exatamente leves para o período.

De acordo com Gates, os temas escolhidos trazem reflexão em várias áreas da sociedade, mas estão contidos em livros prazerosos e que não são uma leitura pesarosa para o período de férias.

“Há livros aqui sobre igualdade de gênero, polarização política, mudança climática e a dura verdade de que a vida nunca é como os jovens pensam que será. Não soa exatamente como o material das leituras de praia. Mas nenhum dos cinco livros parece pesado. Cada um dos escritores foi capaz de pegar um assunto carnudo e torná-lo atraente sem sacrificar qualquer complexidade”, afirmou Gates em seu blog pessoal.

Confira as leituras indicadas pelo bilionário para as férias de meio de ano:

O Poder, de Naomi Alderman

Reprodução/GatesNotes "O Poder", de Naomi Alderman (versão em inglês)

O Poder é uma ficção que fala sobre como seria o mundo se as mulheres pudessem emitir choques elétricos quando quisessem. Como super-heroínas, no livro, esse poder é usado como uma arma de ataque que eletrocuta os homens que se colocam no caminho da dominação feminina do mundo. Em pouco mais de 350 páginas, Naomi usa metáforas para contar dificuldades e desafios que mulheres precisam enfrentar todos os dias para se impor na sociedade.

Editora: Planeta

Idioma: Português

Páginas: 368

Preço: R$ 66,90

Why We're Polarized, de Ezra Klein

Reprodução/GatesNotes "Why We're Polarized", de Ezra Klein

Sem tradução para o português, o livro Why We’re Polarized (Porque somos polarizados” é um ensaio sobre os Estados Unidos pós eleição presidencial de 2016, que colocou Donald Trump como líder do país. O autor observa a tendência de divisão de ideias e posições dos americanos basicamente entre os pró-governo e a oposição, dissertando sobre os motivos que levaram o país a defenderem lados opostos.

Editora: Profile Books

Idioma: Inglês

Páginas: 336

Preço: R$ 53,90 (preço da editora na Inglaterra; apenas importado)

The Lincoln Highway, de Amor Towles

Reprodução/GatesNotes "The Lincoln Highway", de Amor Towles

O livro conta a história de dois irmãos que querem encontrar a mãe na Califórnia e decidem fazer a viagem de carro saindo de Nebraska. Na viagem, Porém, os irmãos encontram um conhecido passado que vai mexer com a dinâmica da aventura dois dois. “(Towles) parece estar dizendo que nossas jornadas pessoais nunca são tão lineares ou previsíveis quanto esperamos”, avaliou Gates.

Editora: Penguin

Idioma: Inglês

Páginas: 592

Preço: R$ 53,90 (preço da editora na Inglaterra; apenas importado)

The Ministry for the Future, de Kim Stanley Robinson

Reprodução/GatesNotes "The Ministry for the Future", de Kim Stanley Robinson

Outra ficção da lista de Gates, The Ministry for the Future (O Ministério para o futuro) já entru na lista do ex-presidente dos EUA Barack Obama e é uma obra encaixada nos novos moldes de “cli-fi” - ficções científicas relacionadas às mudanças climáticas. No livro, uma nova organização surge unicamente para cuidar dos interesses de gerações futuras, protegendo recursos e visando conservar todos os seres vivos.

Editora: Orbit

Idioma: Inglês

Páginas: 576

Preço: Sem preço divulgado pela editora

How the World Really Works, de Vaclav Smil

Reprodução/GatesNotes "How the World Really Works", de Vaclav Smil

“Mais uma obra prima de um dos meus autores favoritos. Ao contrário da maioria dos livros de Vaclav, que parecem livros didáticos e se aprofundam em um tópico, este é escrito para o público em geral e oferece uma visão geral das principais áreas de sua especialização”, começa Gates ao falar sobre o livro How the World Really Works (Como o Mundo Realmente Funciona). De acordo com o livro, nunca na história houve tanta informação como agora e que, ainda assim, alguns fatores como energia e produção de alimentos ainda não têm todas as respostas para resolverem seus problemas (e os problemas do mundo).

Editora: Penguin

Idioma: Inglês

Páginas: 336

Preço: R$ 106,70 (preço da editora na Inglaterra; apenas importado)