Gabriela Biló/Estadão Generais do Exército Brasileiro tiveram informações expostas na internet

Generais do Exército Brasileiro tiveram dados como nome, número de telefone, endereço de e-mail, nome de esposa e nome de auxiliares expostos na internet durante este mês de maio em um livreto confidencial das Forças Armadas, informa nesta sexta-feira, 14, a agência Núcleo Jornalismo, projeto editorial do Volt Data Lab. O material estava publicado no Calaméo, plataforma para expor livros de forma digital.

O arquivo digital consultado pelo Núcleo Jornalismo diz que o documento foi gerado em 3 de maio de 2021 e que se tratam de informações sigilosas, pedindo que a versão impressa do livro seja destruída e a digital, apagada permanentemente.

As informações foram retiradas logo após o contato do veículo de imprensa com a Comunicação do Exército, que afirmou se tratar de material anterior à pandemia de covid-19. A íntegra da nota do Exército, enviada à agência, está abaixo:

"Atendendo à sua solicitação formulada por meio de mensagem eletrônica, de 12 de maio de 2021, o Centro de Comunicação Social do Exército informa que o referido material, na versão digital, é anterior à pandemia.

Informamos, ainda, que a Força possui normas e realiza orientações para segurança de tecnologia da informação e comunicação."

Consequências

A principal consequência de quaisquer vazamento de dados é o risco de fraude de informações financeiras ou mesmo de sequestro de dados a partir de e-mails com senhas desprotegidas.

A recomendação de especialistas é ter autenticação em dois fatores para todas as contas na internet, senhas longas e evitar clicar em links desconhecidos, dentre outras etapas. Confira as dicas do Estadão sobre como se proteger no ambiente online.