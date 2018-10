REPRODUÇÃO Banca tem versões para Android e iPhone

A Mauricio de Sousa Produções vai lançar, nesta semana, o aplicativo Banca da Mônica. Disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, o serviço terá a versão digital de diversas histórias em quadrinhos dos personagens da Turma da Mônica. A iniciativa faz parte do processo de renovação da empresa, que também tem ampliado sua presença nas redes sociais e já anunciou a produção de alguns jogos eletrônicos.

“As proporções e audiências estão mudando com o digital, de forma que precisamos aumentar nossa presença nessa área”, explica Marcos Saraiva, gerente da área digital da MSP – neto de Mauricio de Sousa e filho da Mônica. Não é a primeira vez, no entanto, que a empresa lança um aplicativo no estilo – em 2015, houve o Caixa de Quadrinhos, que tinha recursos mais simples e teve também problemas de licenciamento, uma vez que o acervo da empresa está dividido entre as editoras Abril, Globo e Panini. Agora, explica Saraiva, essa questão foi resolvida.

Como funciona. No aplicativo, será possível fazer a assinatura digital das revistas lançadas pela empresa toda semana. O pacote com os gibis Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento custa R$ 24,90 por mês. Já a oferta da Turma da Mônica Jovem, que também inclui as histórias do Chico Bento Moço, sai por R$ 16,90 mensais.

Outra possibilidade oferecida pelo programa é a de compra de edições especiais dos quadrinhos de Mauricio de Sousa, como as coleções Clássicos do Cinema (R$ 6,90 por edição) e Graphic MSP (R$ 16,90 por edição), nas quais os personagens são revisitados em roupagem adulta.

Há ainda uma terceira opção de consumo: o acervo da MSP. Inspirado pela Netflix, o serviço terá assinatura mensal de R$ 3,50 e dará acesso a dezenas de revistinhas da Turma da Mônica, publicadas da década de 1960 até hoje – o acervo, diz Saraiva, ganhará adições todos os meses. Para ele, o app é mais um passo na transformação digital da empresa. A longo prazo, a meta é ter uma plataforma de conteúdo da MSP, que também incluirá filmes e desenhos animados.