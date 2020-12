Gmail está fora do ar nesta segunda

Os serviços do Google, incluindo Gmail, YouTube e Google Drive, estão enfrentando instabilidade na manhã desta segunda-feira, 14. Cerca de 45 minutos depois, os serviços foram reestabelecidos. Segundo o site DownDetector, especializado em detectar problemas em serviços na internet, as falhas começaram por volta das 8h55 (horário de Brasília). Por volta das 9h40, usuários passaram a relatar a volta dos serviços.

O problema foi reportado por diversos usuários no Twitter em diferentes países, incluindo EUA, Índia, África do Sul e diferentes territórios europeus. No Brasil, diversos estudantes afirmaram que tiveram a interrupção do serviço enquanto acompanham aulas ou realizavam provas online. Ainda não é possível, porém, saber a origem do problema. Por enquanto, o Google ainda não se pronunciou sobre a falha - a nota será atualizada com as informações da empresa.

O painel de status do Google Workspace, ferramenta que indica qual o status de funcionamento dos serviços da empresa, indica o reestabelecimento de todos os produtos. O problema, porém, não é novidade. Recentemente, no começo de novembro, o YouTube ficou fora do ar por cerca de duas horas e meia.

A queda:

Gmail, Drive Meet, Youtube tudo fora do ar — Felipe Gouvêa (@Felipaocwb) December 14, 2020

Google, Gmail e YouTube estão fora do ar // Não vai mais ter aula online O Google: pic.twitter.com/0wNr6vnttX — Rafael Lima (@seulima_) December 14, 2020

O retorno:

Eu vendo q o #Google voltou, e eu não tenho mais desculpa para deixar de fazer a prova: pic.twitter.com/QpdouFnupF — Ma☠ (@MaahzMp4) December 14, 2020