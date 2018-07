PSafe Usuários são enganados com as cores e identidade visual usadas em campanhas oficiais do McDonald's.

Um novo golpe surgiu no WhatsApp envolvendo a promessa de um cupom no valor de RS$ 70 na rede de fast food McDonald’s. Em menos de 24h, mais de 100 mil usuários brasileiros já foram afetados, de acordo com dados da startup brasileira de segurança PSafe.

Em troca de um suposto vale para refeições no restaurante, o usuário precisa fornecer dados pessoais em um cadastro em sites maliciosos, que podem fazer cobranças indevidas no nome da pessoa, ou baixar aplicativos falsos, que infectam o smartphone.

O golpe usa a mesma identidade visual de campanhas do McDonald’s, o que torna mais difícil para o usuário perceber a fraude. Segundo especialistas da PSafe, o alto número de usuários atingidos pela falsa promoção se deve ao fato de o golpe pedir que a pessoa compartilhe o link do anúncio com outros 10 contatos para validar o “cupom”.

PSafe A rápida proliferação do golpe se deve ao pedido de envio da mensagem para 10 contatos para "validar o cupom".

Até agora, três domínios perigosos que envolvem o golpe foram identificados. Emilio Simone, gerente de Segurança da PSafe alerta que esse tipo de iniciativa é adotada pelos hackers para dificultar a identificação e o bloqueio da armadilha.

Emilio também diz que uma das formas para o usuário evitar cair nesse tipo de golpe é sempre verificar as páginas oficiais das empresas antes de fornecer dados pessoais. “O usuário deve estar atento a qualquer tipo de promoções exageradas que chegam por mensagens, checando sempre se a promoção é real”, afirma.