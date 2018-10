PSafe O PSafe detectou que mais de 30 mil pessoas caíram no golpe nas últimas 24 horas

O laboratório de cibersegurança da startup brasileira PSafe identificou nesta sexta-feira, 19, um novo golpe que está circulando pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Segundo a empresa, os cibercriminosos estão oferecendo um promoção de R$ 70 em créditos para celulares pré-pagos, dizendo que é um presente motivado pelo aniversário do WhatsApp. O PSafe detectou que mais de 30 mil pessoas caíram no golpe nas últimas 24 horas.

O golpe é aplicado por meio de várias páginas. Primeiro, quando o usuário clica no link, ele é direcionado para uma página que pede o compartilhamento da promoção com contatos e grupos do WhatsApp – uma condição para conseguir se beneficiar da suposta promoção. Depois disso, o usuário é levado para outra página, que diz que oferece cartões de crédito pela internet e sem consulta ao SPC e Serasa. Quando ele morde a isca, várias páginas falsas solicitam dados como nome completo, e-mail, CEP e data de nascimento, dizendo que são informações necessárias para ter acesso à promoção.

Especialistas da empresa de segurança alertam que é preciso atenção ao receber mensagens por aplicativos, independentemente de quem enviou e da marca que aparece no link.