PSafe Golpe promete 14º salário para brasileiros nascidos entre janeiro e junho.

Um novo golpe está circulando no Whatsapp com a falsa promessa de que o Governo Federal liberou um 14º salário para os brasileiros nascidos entre janeiro e junho. De acordo com a empresa de segurança PSafe, mais de 320 mil brasileiros foram afetados até agora.

A armadilha promete que um décimo quarto salário seria enviado para usuários que já tenham trabalhado registrados pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Com a promessa de verificação do direito ao benefício falso, as pessoas são enviadas para um link que pergunta se o usuário possui o cartão cidadão, se já trabalhou registrado em 2016 ou 2018 e se atualmente está registrado. Independentemente das respostas, os usuários são enviados para uma página que mostra que o benefício pode ser resgatado.

A rápida disseminação do golpe se deu porque, para poder resgatar o dinheiro, o site falso pede que a pessoa compartilhe o link com dez amigos ou grupos de conversa no WhatsApp.

Outro diferencial deste ataque é que ele pede que o usuário habilite as notificações por push, o que permite o envio de outros golpes no futuro sem o intermédio de links. “Nos testes realizados pelo nosso time de pesquisadores, algumas horas após o acesso ao golpe, o cibercriminoso enviou uma outra armadilha, via notificação direta para o celular das vítimas”, informa Emilio Simoni, gerente de segurança da PSafe.