Giovanna Tadini/Estadão Mensagem fraudulenta no WhatsApp oferece cupons de R$ 100 no iFood

Um novo golpe está circulando no WhatsApp: uma mensagem fraudulenta oferece cupons de R$ 100 para serem utilizados no aplicativo de delivery iFood, afirmando que a promoção faz parte de uma comemoração de aniversário da empresa. O iFood disse que a promoção não existe, ou seja: não clique no link. Quem clicar está colocando sua segurança digital em risco.

De acordo com o laboratório da PSafe especializado em cibersegurança, já foram identificados 86 mil ciberataques nas últimas 48 horas – afinal, a proposta do suposto prêmio é bem tentadora.

Os usuários que clicam no link acessam uma página que têm uma pesquisa que pergunta se ele conhece o funcionamento do iFood, se ele possui o aplicativo instalado no seu smartphone, e se ele Indicaria o iFood para amigos e familiares.

Depois disso, uma página pede para o usuário compartilhar a promoção com todos os amigos ou grupos de WhatsApp para poder receber o cupom de desconto – uma forma de os cibercriminosos disseminarem a isca.

Em nota enviada à imprensa, o iFood reforçou que os únicos canais de comunicação oficiais com os clientes são por meio da plataforma, por e-mails, pelo site oficial e pelo WhatsApp Business, a versão para empresas do aplicativo de mensagens. O aplicativo também alertou que todas as mensagens que ele envia são identificadas com o selo verde de conta verificada nas informações de contato.