NILTON FUKUDA/ESTADAO A Avast recomenda que, antes de inserir os dados bancários, os usuários confirmem se a página do banco é a versão oficial

Um vírus está usando páginas falsas de bancos para roubar dados bancários de clientes dos bancos Santander, Itaú e Banco do Brasil. É o que afirma a empresa de segurança Avast, que divulgou um alerta nesta segunda-feira, 1. Quando o vírus consegue infectar um smartphone, ele envia um alerta indicando que há um problema com a conta bancária do usuário e depois pede que o cliente digite seu login e senha para resolver a situação – as páginas do login imitam o site dos bancos, o que facilita o golpe.

O nome desse vírus é WannaHydra. De acordo com a Avast, ele é capaz de coletar registros de chamada, números de telefone, mensagens de texto e consegue até tirar fotos usando a câmera do celular infectado.

A empresa diz que, além da disseminação por sites maliciosos, o vírus está se espalhando por lojas de aplicativos de terceiros, que não são lojas oficiais como o Google Play, de celulares Android, e a App Store, de iPhones.

Para se proteger do vírus, a Avast recomenda que os usuários instalem um aplicativo antivírus seguro e que confirmem, antes de inserir os dados bancários, se a página do banco é a versão oficial. Além disso, especialistas dizem que, por segurança, os usuários devem evitar fazer downloads em lojas de aplicativo que não são oficiais.

A Avast afirma que essa foi a primeira vez que a empresa identificou um vírus que, ao mesmo tempo, usa disfarce de uma página de banco, obtém informações do celular infectado e também sequestra dados.