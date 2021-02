Estadão Golpes românticos movimntaram US$ 300 milhões nos EUA

Coração partido e bolso vazio: Golpes românticos online, nos quais o criminoso simula a conexão afetiva para levar incautos a entregar dinheiro, foi a categoria de crime digital que mais fez vítimas nos EUA em 2020. Segundo a Federal Trade Comission (FTC), responsável pelas investigações de casos do tipo, o montante perdido foi de US$ 304 milhões no ano passado - é um salto considerável em relação a 2019, que registrou perdas de US$ 100 milhões.

De acordo com a FTC, o aumento em relação ao valor de 2019 é um reflexo da pandemia, já que muitas vítimas pararam de conhecer pessoalmente outras pessoas - acrescente a isso o desconhecimento de práticas básicas de segurança ao usar aplicativos de relacionamento. A agência apontou que o principal sucesso dos golpes está em criar um perfil atrativo e buscar pessoas reais que “estão em busca de companhia.”

A média por pessoa de perdas nos golpes chega a US$ 2,5 mil. Além disso, quanto mais alta a faixa etária, maior a tendência de furo no bolso. Para pessoas com 70 anos ou mais, a média de perda é de US$ 9.475 dólares gastos. De acordo com a agência norte-americana, transferências bancárias e cartões de presente são os meios preferidos para se conseguir dinheiro das vítimas.

Segundo a agência, o padrão dos criminosos é o seguinte: após perceberem que a vítima está investindo tempo na consolidação de relacionamento virtual, eles começam a pedir dinheiro contando alguma “história triste”. Quando as vítimas tenta encontrar pessoalmente os suposto parceiros, ganham como resposta a desculpa de que estão infectados com o novo coronavírus. A FTC emitiu um alerta, dizendo que a tendência é de que esse tipo de golpe aumente. Por essa razão, a agência criou um perfil específico com dicas para não cair nesse tipo de golpe.