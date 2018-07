O Google lançou nesta segunda-feira, 5, a versão em português do aplicativo de mensagens Allo. A partir de agora, o aplicativo, que conta com um recurso de inteligência artificial integrado, passa a entender a cultura brasileira e, principalmente, as particularidades da língua no País. É possível, então, agendar compromissos, descobrir informações sobre pontos importantes das cidades, ver quais os restaurantes mais próximos, ler informações relevantes de novelas brasileiras e, é claro, conversar com seus contatos.

"Não adiantava apenas traduzir o Allo do inglês para o português", conta o engenheiro responsável pela adaptar o assistente e o aplicativo de mensagens para o português, Bruno Albuquerque. "Era necessário adaptar o assiste pessoal para a realidade brasileira." De acordo com ele, a adaptação levou cerca de 5 meses para ficar completa.

O Allo é o app de mensagens do Google que, dentre outras funcionalidade, conta com um assistente pessoal integrado — o Google Asistant. Na prática, funciona assim: em conversas com outras pessoas, é possível chamar o Assistant para auxiliar na escolha de algum lugar para comer, qual filme assistir ou como estará o tempo na hora de sair de casa. Só é preciso colocar o termo "@google" na conversa e o assistente já poderá ajudar no que puder. Por exemplo: se estiver numa conversa em um grupo marcando de sair para comer, é possível pedir que ele indique restaurantes por perto. Tudo dentro da própria janela de conversa.

Ainda é possível conversar apenas com o assistente, em uma janela de conversas separada. É possível pedir informações sobre quase tudo: cotação da Bolsa, idade da Anitta, altura do Neymar, receita de doce de abóbora. "Posso ajudar a encontrar o que você precisa e também realizar algumas tarefas", explica o próprio Google Assistant em sua tela inicial.

"O Assitant é uma integração de todos os recursos do Google, como as buscas, o Maps e o tradutor", diz Albuquerque durante aprsentação do assistente pessoal, que antes só falava inglês e alemão. "É um aplicativo que, com o tempo, irá permear todas as aplicações e dispositivos do Gooogle."

Brasilidade. A grande estratégia da empresa para entrar no País — apenas o terceiro a ter a inteligência artificial adaptada — é apostar em aspectos específicos da cultura. Ao perguntar quem matou Odete Roitman, da novela Vale Tudo, da TV Globo, ele não tarda em dizer: foi a Leila. Na pergunta "Que horas abre o Masp?", ele responde em poucos segundos: "está fechado. Só abre na terça-feira, às 10h." Ainda dá a opção de ligar para o museu e confirmar a informação.

Além disso, o Assistant também pode ser uma plataforma de informações. Traduz termos, faz buscas, agenda alarmes, converte dólar para o real. Tudo de maneira precisa e baseada no buscados do próprio Google.

Por último, o assistente pessoal também diverte. Tem jogos integrados — como o Jogo da Velha e Paciência —, conta piadas ( "Sabe o que o Batman disse para o Homem Invisível? Há quanto tempo não te vejo" é uma delas) e ainda completa músicas.

O aplicativo, ao contrário da versão em inglês, ainda não conta com integrações com outros serviços, como o Uber, o Netflix e de reservas de restaurantes. No entanto, Albuquerque afirma que parcerias não devem demorar.

Segurança. Um aspecto que preocupa usuários é a segurança do serviço. Afinal, imaginava-se que, ao usar o Allo, o assistente pessoal estaria filtrando e lendo todas as conversas. "O aplicativo apenas é acionado quando é solicitado. Ele não fica presente na conversa o tempo todo", diz Albuquerque, do Google. No entanto, as conversas não são encriptografas — isso acontece apenas quando o usuário aciona o recurso de chat anônimo.

Com isso, o app acabe ficando atrás de outros aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, que oferecem conversas e recursos de criptografia — além disso, o serviço do Google não tem versão para desktop. No entanto, ele pode ser um rival de peso para os outros assistentes pessoais, como a Cortana, da Microsoft, e a Siri, da Apple. "Queremos mudar o paradigma de aplicativos de mensagens como o Gmail quebrou o paradigma de armazenamento dos e-mails", afirma Albuquerque.