Google Doodle do dia homenageia criação de Tim Berners-Lee

O Google mudou seu logotipo no buscador nesta terça-feira, 12, para celebrar os 30 anos da World Wide Web – a ilustração é conhecida como Doodle. A web foi criada há exatamente três décadas pelo cientista britânico Tim Berners-Lee.

A criação de Tim Berners-Lee transformou a internet, que existe desde a década de 1960. Com a web, a rede de computadores se tornou um lugar com informações organizadas em páginas, os chamados websites.

A ilustração do Doodle mostra um computador antigo, com a imagem de um globo terrestre carregando lentamente na tela. Apesar de a imagem do Doodle mostrar uma web diferente da que usamos hoje, que é acessada inclusive por smartphones, a World Wide Web continua permitindo a troca de informações e ideias pelo mundo.