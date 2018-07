O Google anunciou nesta terça-feira, 9, que o seu navegador Chrome não irá mais suportar páginas com recursos em Adobe Flash a partir de setembro deste ano, quando for lançada a nova versão do navegador.

A mudança será implementada quando o Google lançar a 53ª versão do Chrome. Com ela, o navegador passará a dar prioridade aos conteúdos em HTML5 ao invés de Flash — a não ser que o site em questão tenha apenas recursos disponíveis apenas na versão em Flash.

A ideia do Google é dar um fim ao Flash até o final do ano, quando for lançada a versão 55 do Chrome, tornando o HTML5 como o principal padrão do navegador.

Atualmente, segundo o Google, mais de 90% do Flash carrega coisas de suporte, como ferramentas analíticas, deixando as páginas mais lentas. "O HTML5 é muito mais leve e rápido, e os sites estão fazendo a mudança para acelerar o carregamento de página e economizar mais bateria. Você verá uma melhora em resposta e eficiência para muitos sites”, disse a companhia em comunicado.