Google/Reprodução Google Chrome permitirá organizar abas em grupos

Para quem costuma se perder nos caminhos infinitos de abas acumuladas no navegador de internet, o Google Chrome está pronto para o salvamento. O Google revelou quarta, 13, que em breve o Chrome terá um recurso que permitirá organizar as abas em grupos.

Com a ferramenta, os usuários poderão escolher cores e nomes para os grupos, o que permitirá uma organização visual na barra de páginas. Se o usuário quiser, as abas poderão ser transferidas de um grupo para o outro. Para ativar o recurso, será necessário apenas um comando com o botão direito do mouse.

A organização por abas estará disponível para Chrome OS, Windows, Mac e Linux nas próximas semanas. Para quem estiver precisando muito da ferramenta, é possível testar no Chrome Beta, versão de testes do navegador.