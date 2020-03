O Google anunciou, na última sexta-feira, 20, a criação de um alerta com informações sobre a COVID-19 em sua página de busca. O painel, chamado Alerta SOS, aparece na pesquisa por “coronavírus” e “COVID-19”, e fica no canto direito da tela.

Google O painel é semelhante ao que foi ao ar durante a epidemia do zika vírus no Brasil, em 2016

O alerta tem um destaque em vermelho que direciona o usuário para links e abas sobre prevenção, sintomas e tratamentos. A empresa afirmou que a recorrência das pesquisas sobre o coronavírus foi um dos indicativos para a criação da ferramenta, que foi desenvolvido com orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O painel é semelhante ao que foi ao ar durante a epidemia do zika vírus no Brasil, em 2016, e está disponível para desktop e celular. O Google também informou que uma equipe trabalha 24 horas por dia para atualizar as informações mostradas no Alerta SOS.