O Google também resolveu fazer a sua parte na conscientização online contra o novo coronavírus. Pelas próximas 48 horas, o Doodle – aquela figurinha que aparece no logotipo da empresa durante a página de pesquisa – vai exibir uma pequena animação que ensina hábitos de higiene para evitar a contaminação por germes, vírus e bactérias.

A ação também é uma homenagem ao médico húngaro Dr. Ignaz Semmelweis, reconhecido como a primeira pessoa a descobrir os benefícios médicos da lavagem das mãos. No século 19, Semmelweis deduziu e demonstrou que lavar as mãos diminuia a infecção e transmissão de doenças entre pacientes, durante um surto infeccioso na Europa.

Bruno Capelas/Estadão Doodle do dia homenageia o doutor Ignaz Semmelweis, que descobriu os benefícios médicos da lavagem de mãos

O vídeo, que ensina a maneira correta de higienizar as mãos, faz parte dos esforços no mundo todo para diminuir o contágio da COVID-19. Com 50 segundos, o conteúdo também obedece recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).