Quatro anos após revelar seus óculos, o Google, unidade da Alphabet, encerrou diversos perfis de redes sociais relacionadas ao Google Glass, acabando com seus esforços para popularizar o caro dispositivo entre consumidores.

Nesta terça-feira, 26, os perfis do Google Glass no Twitter, Facebook e Instagram foram desativados, noticiou o site 9to5Google.

Uma declaração na página do Google Plus dizia: “olá exploradores, tivemos um ótimo momento nos divertindo com vocês no G+ através do Programa Explorer”. A mensagem continuava instruindo os usuários a entrar em contato com a página de suporte do Glass.

A empresa não quis comentar a decisão.

O Google parou de vender o Glass no ano passado, observando que era hora de recomeçar sua estratégia. Desde então, o líder do laboratório de pesquisa Google X tem dito que a empolgação com o aparelho, que custa US$ 1.500, se tornou exagerada, considerando que era somente um protótipo e não um produto finalizado.

