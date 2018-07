Quem entrar no Google Street View para ver os pontos turísticos da cidade de Coe Fen, em Cambridge, na Inglaterra, vai se deparar com uma cena inusitada. Uma vaca, que estava pastando na beira do rio Cam, teve o seu rosto borrado pelo sistema automático do serviço de mapas em 360 graus do gigante das buscas, como é feito com qualquer pessoa que aparece no serviço de mapas.

O fato curioso foi observado pelo editor de opinião do jornal britânico The Guardian, David Shariatmadari, que postou a imagem da vaca em sua conta no Twitter. "Bom saber que o Google leva a privacidade das vacas a sério", disse o jornalista em um tuíte publicado na última terça-feira, 13, e que já conta com mais de 10 mil retuítes e mais de 13 mil curtidas.

Procurado pela BBC, o Google achou graça da situação. "Está claro que a nossa tecnologia automática de borrar rostos foi um pouco zelosa demais. Mas certamente não quisemos tirar dessa vaca leiteira seus cinco minutos de fama."