Google Serviço tem 1,4 bilhão de usuários no mundo

O serviço mais popular de e-mails do mundo, o Gmail, está ganhando uma grande reformulação nesta quarta-feira, 25. Mas calma: se você é um dos 1,4 bilhão de usuários da plataforma, poderá optar em testar as novidades – se não gostar, ainda será possível voltar ao design atual.

Além das mudanças visuais, que deixaram o sistema mais clean e intuitivo, o serviço também ganhou novas funções – em entrevista ao site The Verge, Jacob Bank, gerente de produto do Gmail, disse que a intenção é deixar os usuários "mais seguros e produtivos" – o que pode aproximar o Gmail do mundo corporativo, mas não é exatamente uma má ideia.

Para ativar o novo recurso, basta acessar o ícone de configurações no lado superior direito do serviço e selecionar a opção "Testar o novo Gmail".

Confidencial. Há uma série de funções, destinadas, por exemplo, para aumentar a confidencialidade e a segurança de determinadas mensagens: será possível, por exemplo, escolher uma data para que um e-mail "perca sua validade" (a partir de uma semana, ou depois da realização de um evento a que a mensagem se refere).

Algumas ferramentas podem demorar algumas semanas para chegar, mas também vão nessa direção. Uma delas é chamada pela empresa de Integrated Rights Management (IRM, ou gerenciamento integrado de direitos) e pode dar ao remetente o poder de não permitir que o destinatário copie, encaminhe, baixe ou imprima determinadas mensagens – algo que casa bem com o universo corporativo, mas também pode ser importante no âmbito pessoal.

Além disso, será possível pedir que um usuário passe por autenticação de dois passos (usando um código enviado por SMS, por exemplo) para acessar um e-mail confidencial. Outra novidade bacana é um sistema do Google de detecção de phishing – mensagens com links suspeitos enviadas para enganar o usuário, levando-o para um site perigoso ou a fim de roubar seus dados pessoais.

Soneca e Resposta. Sabe quando você recebe uma mensagem pessoal sobre o final de semana no meio da execução de uma tarefa importante? Agora será possível usar uma espécie de "botão soneca", como em um despertador, para quela mensagem só aparecer mais tarde e não lhe incomodar.

Outra funcionalidade interessante será a de que o Google vai avisar o usuário quando ele precisar responder uma mensagem importante que parece esquecida na caixa de mensagens. "Não queremos fazer mudanças frivolamente", disse Bank ao The Verge. "O Google não está mudando funções do Gmail, apenas acrescentando coisas."

No âmbito visual, além do aspecto mais limpo da caixa de entrada, há uma novidade no menu lateral direito – nele, será possível ver a integração do Gmail com outros aplicativos do Google, como o Google Agenda ou o Google Tarefas, sendo possível consultar as duas coisas na mesma aba ao mesmo tempo. Esse menu poderá ser expandido ou minimizado ao gosto do usuário.

Outra mudança interessante será que o Google vai permitir que o usuário decida quão compacta quer que seja a sua lista de mensagens – há um modo compacto, um "confortável", com mais espaço de visualização, e um compacto, com menor espaço entre cada item da caixa de entrada.