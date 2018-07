Leia mais

Nesta segunda-feira, 20, a série mexicana Chaves está completando 45 anos da sua primeira exibição. Para comemorar a data, o Google do Brasil, do México e de alguns outros países da América Latina está prestando homenagem à série de Roberto Bolaños com um doodle especial.

Na imagem presente na página inicial do site de buscas, é possível ver os personagens da Chiquinha e do Quico pulando corda, enquanto o Chaves tenta roubar o pirulito da filha do Seu Madruga de dentro do seu barril.

A comemoração dos 45 anos da série ocorre apenas três dias após a morte de Rubén Aguirre, que interpretava o Professor Girafales na série mexicana.

A série, criada por Roberto Bolaños, foi ao ar em 20 de junho de 1971 e seu último episódio foi trasmitido em nove anos depois, em 1980.