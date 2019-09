Giovanna Wolf/Estadão De tempos em tempos, em ocasiões especiais, o Google muda o seu logotipo no buscador

O sambista Lupicínio Rodrigues faria 105 anos nesta segunda-feira, 16, e o Google resolveu homenagear o cantor no Doodle, uma ilustração especial do logotipo no buscador. Na imagem, o gaúcho aparece com o microfone na mão, ao lado de um coração – ele ficou famoso por cantar músicas sentimentais.

Ao clicar na ilustração, o usuário é redirecionado para os resultados de busca relacionadas ao sambista, cujas composições já foram gravadas por cantores populares no Brasil, como Orlando Silva, Elza Soares e Gilberto Gil.

Lupicínio nasceu dia 16 de setembro de 1914, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com apenas 14 anos, ele ganhou um concurso com uma de suas primeiras composições, chamada de “Carnaval”.

As músicas do gaúcho falam muito sobre histórias de ciúme, traição e amor perdido. Certa vez, quando questionado sobre a inspiração de suas letras, ele respondeu que era a sua própria vida.