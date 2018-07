Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Nesta terça-feira, 8, começou a conferência anual de desenvolvedores do Google, o Google I/O, na cidade de Mountain View, na região do Vale do Silício, nos Estados Unidos. O evento demonstrou algumas das principais novidades oferecidas pela companhia, como avanços no Google Assistant, a nova versão do Google News e a nova atualização do sistema Android.

Foto: REUTERS/Stephen Lam O Google anunciou o lançamento do Android P Beta, uma versão de testes do sistema operacional, disponível para a comunidade de desenvolvedores. A versão oficial do sistema, ainda sem nome, deve chegar no final do ano, primeiro para os smartphones Pixel, feitos pelo Google.

Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP A promessa é de que o novo Android seja mais simples e inteligente. Entre outras facilidades, o sistema é capaz de ajustar o brilho da tela automaticamente de acordo com o ambiente em que o usuário está e oferecer comandos mais práticos para acessar os aplicativos do smartphone.

Foto: AP Photo/Jeff Chiu A companhia mostrou-se preocupada com o tempo excessivo que as pessoas passam em seus smartphones. O usuário poderá ver em detalhes o tempo gasto em cada aplicativo, e a partir disso optar por receber avisos caso ultrapasse o limite de tempo estipulado previamente para a navegação. O novo sistema tem também uma função que adapta o smartphone para as noites de sono, deixando a tela em preto e branco.

Foto: AP Photo/Eric Risberg, File Outra demonstração que chamou a atenção usou o assistente pessoal Google Assistant, que se mostrou capaz de fazer ligações e conversar com pessoas, conseguindo, por exemplo, agendar um corte de cabelo para o usuário no salão de beleza, mantendo uma conversa com o atendente. O recurso ainda não está disponível comercialmente e não tem previsão, mas impressionou pela semelhança com a fala humana."Ainda achamos que vamos precisar de mais algum tempo para liberar isso”, disse Sundar Pichai, presidente executivo do Google. “Se fizermos direito, pode ter impacto enorme na vida das pessoas.”

Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP O Google Assistant ganhou 6 novas vozes, que são mais semelhantes à humana. Uma das vozes disponíveis é a do cantor John Legend.

Foto: REUTERS/ Stephen Lam Um dos maiores destaques da conferência foi a nova versão do Google News, que analisa as notícias da web em tempo real e as organiza para o usuário. Com esse recurso, é possível ver as notícias a partir de um lugar só, organizar o aplicativo conforme os interesses pessoais e usar ferramentas que articulam as informações de forma abrangente e assim filtram coberturas completas. Saiba mais.

Foto: AP Photo/Jeff Chiu O serviço de e-mail Gmail recebeu novas tecnologias, entre elas uma que consegue completar a frase que o usuário começa a escrever.

Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP O aplicativo Google Fotos ganhou uma nova ferramenta que identifica as pessoas que estão nas fotos e sugere que o usuário compartilhe os arquivos com elas. Com um outro recurso, é possível fotografar um documento e transformá-lo em pdf.

Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP O Google anunciou ainda que vai lançar no mercado três modelos de caixas de som inteligentes com telas, as chamadas Smart Displays, apresentadas pela empresa na CES, no início deste ano. Os aparelhos serão fabricados em parceria com as empresas Lenovo, LG e JBL, e estarão disponíveis no mercado em julho deste ano.

Foto: AP Photo/Jeff Chiu A companhia apresentou novidades para o Google Maps, com o objetivo de deixá-lo mais esperto e detalhado. Alguns destaques são o uso da câmera para o usuário verificar em que lugar ele está no mapa e a identificação de estabelecimentos a partir de fotos.

Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Avanços no Google Lens permitem que o usuário tire uma foto de um documento, copie uma frase e a transforme em texto. Além disso, um novo recurso consegue identificar objetos nas imagens e pesquisar informações sobre eles.