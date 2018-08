Giovanna Tadini/Estadão Nova ferramenta de podcasts do Google já pode ser baixada na PlayStore; podcasts do Estadão estão entre os disponíveis

O Google lançou nesta terça-feira, 19, seu aplicativo oficial para podcasts no sistema operacional Android. Gratuito, o app já está disponível para download na Play Store, a loja oficial de aplicativos do sistema, e atende uma demanda de anos dos usuários da plataforma – a Apple, por sua vez, tem há anos um app dedicado ao formato.

Segundo o Google, a intenção da empresa é impulsionar a adoção de podcasts para a base de usuários de seu sistema operacional para dispositivos móveis. Hoje, de acordo com dados da empresa, há 2 milhões de podcasts disponíveis para download em sua base de programas -- a maioria deles, em inglês.

Nos próximos meses, a empresa pretende utilizar vários recursos de inteligência artificial dentro do serviço para ajudar qualquer pessoa a encontrar os programas que mais se encaixam com seu gosto, a partir do uso de outros produtos da empresa -- como a busca e o Google Assistente.

Além disso, a inteligência artificial será utilizada também para ajudar o ouvinte a saber o que será discutido em cada episódio do podcast.

Estadão. O novo aplicativo do Google é também mais uma forma de ter acesso aos podcasts feitos pelo Estadão -- no anúncio oficial realizado pela empresa, cinco deles aparecem com destaque: Colunistas Estadão, Editorial Estadão, Estadão Notícias, Estadão Esporte Clube e Conexão Estadão.

Além destes, a empresa tem outros 8 podcasts – quatro dedicados aos times grandes de São Paulo, além do Estadão na Copa, do Hyperlink (tecnologia), do Legis-Ativo (política) e do Mentalistas (comportamento). Também é possível escutar os programas nos serviços de streaming de música Deezer e Spotify, na plataforma da Apple iTunes e no site do Estadão.